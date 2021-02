Alfa trekt M&A-specialist aan

Alfa Consultants, de corporate finance-praktijk van Alfa Accountants en Adviseurs, breidt per 1 maart uit met Mohamed Loukili, die als senior jurist M&A (mergers & acquisitions) aan de slag gaat.

Hij gaat nauw samenwerken met Eline Blankmeer. Loukili (47) studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als jurist bij de Koninklijke Marine voordat hij overstapte naar het bedrijfsleven, waar hij als bedrijfsjurist onder meer werkte voor Scarlet Telecom, Talpa Media, Telegraaf en zaadveredelaar Enza Zaden. ‘Hij heeft in zijn carrière een groot aantal samenwerkingen en transacties juridisch begeleid. Naast transactiewerk beschikt hij over uitgebreide juridische kennis en ervaring op het gebied van ondernemings- en vennootschapsrecht en op bijzondere thema’s zoals mededinging, compliance, ICT en patenten en octrooien.’