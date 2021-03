Deloitte schikt voor 80 miljoen in Maleisië

Deloitte heeft een schikking van 80 miljoen dollar getroffen met de Maleisische overheid. Dat meldt het Financieele Dagblad.

1MDB

Deloitte was accountants van het Maleisische staatsfonds 1MDB dat verwikkeld is in een grote langlopende fraudezaak. In 2015 werd de toenmalige premier van Maleisië, Najib Razak, beschuldigd van het wegsluizen van meer dan 700 miljoen dollar van 1MDB naar persoonlijke bankrekeningen. Razak, werd in de fraudezaak vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar.

Wolf of Wall Street

Amerikaanse en Maleisische autoriteiten zeggen dat Razak voor nog veel meer gefraudeerd heeft, namelijk voor 4,5 miljard dollar. Hij gebruikte dit geld voor een superjacht, kunst en een roze diamanten ketting voor zijn vrouw van 27 miljoen dollar. Ook financierde hij de film ‘The Wolf of Wall Street’ van regisseur Martin Scorsese.

Boete

In 2019 kreeg Deloitte van de Maleisische autoriteiten al een boete van omgerekend ruim 475.000 euro omdat het accountantskantoor financiële onregelmatigheden niet gemeld zou hebben. Met de schikking van 80 miljoen dollar kan Deloitte deze zaak nu achter zich laten.

Bron: FD