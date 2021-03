Reisagenten starten kort geding om voucherfonds

Een aantal reisbemiddelaars, waaronder D-reizen, is een kort geding gestart tegen de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ze vinden dat ze worden achtergesteld bij de toekenning van overheidssteun.

De pijn zit in het onlangs opgerichte voucherfonds, dat uitkomst moet bieden als de reisagenten klanten de waarde van de uitgegeven vouchers moeten uitkeren. Maar het fonds biedt een veel te lage vergoeding, aldus de groep bemiddelaars. Ze komen miljoenen tekort en daarmee komt het voortbestaan van veel (mkb-)bedrijven in gevaar. De zaak is onder de aandacht gebracht van het ministerie van Economische Zaken en de SGR, die het voucherfonds beheert, is voor de rechter gedaagd. Het kort geding dienst dinsdag in Rotterdam.

Brussel moet het nog goedkeuren

Het afgelopen jaar zijn er veel vouchers uitgegeven voor reizen die vanwege de pandemie niet door konden gaan. Deze maand kunnen klanten aanspraak gaan maken op terugbetaling van het daarmee gemoeide geld. Het kabinet heeft een fonds van € 400 mln opgezet voor getroffen reisbemiddelaars en touroperators. Via het fonds kunnen ze 80% lenen van het bedrag dat aan voucheurs moet worden betaald. Maar dat duurt nog even: Corendon heeft al gemeld dat er niet betaald kan worden omdat het fonds nog moet worden goedgekeurd door de EU. Dat kan nog drie weken duren, tenzij partijen hun beklag doen over het fonds. Dan duurt de besluitvorming langer.

Alleen eigen omzet

D-reizen stelt dat bemiddelaars minder baat hebben bij het fonds: de SGR zou alleen 80% willen financieren voor de ‘eigen omzet’. Bij D-reizen gaat het om € 40 miljoen aan vouchers, een gevraagde lening van € 19 miljoen en een toegezegde lening van € 10 miljoen. ‘De reden is dat wij klantengeld zouden hebben vastgehouden. Maar dat heeft iedereen gedaan. SGR meent dat wij dat geld direct hadden moeten doorstorten naar de touroperators waar wij zaken mee doen.’

Bron: FD