TVL nu ook voor ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro

Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen, meldt de RVO. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Deze verlaging is inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door de RVO. Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort. Lees hoe dit percentage wordt berekend.

De TVL Q1 2021 kan tot 18 mei 2021 aangevraagd worden.