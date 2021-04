Kabinet presenteert openingsplan: dit zijn de stappen

Het kabinet kwam dinsdagavond met een nieuw plan voor het veilig openen van de samenleving. Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op 28 april. Welke route heeft het kabinet uitgestippeld?

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen.

Stappen openingsplan

Het kabinet wil in 3 maanden de samenleving openen. Zodat deze zomer weer bijna alles kan. Soms onder voorwaarden. En als voorzorg houdt iedereen zich ook aan de basisregels tegen verspreiding van corona. Er zijn 6 stappen.

De 1e stap in het openingsplan is op zijn vroegst op 28 april 2021. Dan kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open. En wordt de avondklok afgeschaft. Dit wordt op 20 april besloten.

De 2e stap is op zijn vroegst op 11 mei. Dan kunnen er bijvoorbeeld weer mensen binnen sporten en gaat de muziekschool weer open. En dan kunnen ook bijvoorbeeld dierenparken onder voorwaarden open. Dit wordt op 3 mei besloten.

Verantwoorde stappen

Voor het openingsplan kijkt het kabinet steeds naar wat er verantwoord is. En naar wat heel belangrijk is voor de samenleving. Daarom:

is er buiten eerst meer mogelijk buiten, en daarna pas binnen.;

kunnen sport en culturele activiteiten eerst wat meer zonder publiek, daarna pas met publiek;

worden de groepen steeds wat groter.

In het openingplan staat niet alles helemaal uitgewerkt. Als een stap wordt gezet, zal er ook bekend gemaakt worden wat er precies gaat veranderen. En onder welke voorwaarden.

Na stap 2 gaat het kabinet nog een keer kijken naar het openingsplan. Misschien komen er dan aanpassingen.

Vaccinatie, basisregels en testen

Hoe minder mensen er met corona in het ziekenhuis liggen, hoe sneller er meer mogelijk wordt. Daarom zijn vaccineren, de basisregels houden en testen heel belangrijk. Opening van de samenleving hangt hiermee dus ook samen.

Vaccinatie

Steeds meer mensen hebben een vaccinatie. Daardoor overlijden er minder ouderen. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Dit omslagpunt lijkt ergens begin mei te zijn. Maar dit is nog onzeker.

Basisregels

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden. Ook de mensen die al gevaccineerd zijn. Dat betekent:

handen wassen;

afstand houden;

testen en thuisblijven bij klachten.

Testen

Testen op corona heeft 2 doelen:

Testen om het virus op te sporen en te bestrijden

De GGD test mensen met klachten, na contact met iemand met corona en na verblijf in hoog risicogebied. Blijkt iemand corona te hebben? Dan kunnen er maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Testen om de samenleving stapje voor stapje weer te openen

De komende tijd wordt ook steeds vaker getest om op een veilige manier meer mogelijk te maken. Door te testen zijn sociale activiteiten stapje voor stapje weer mogelijk. Momenteel zijn er pilots. Met toegangstesten wordt onderzocht in welke sectoren toegangstesten ingezet kunnen worden om weer meer mogelijk te maken.

Testen kan ook helpen om de veiligheid te vergroten voor mensen die door de aard van hun werk niet thuis kunnen werken. En testen kan fysiek onderwijs op een veiliger manier weer mogelijk maken. Bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Ook in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen preventief testen inzetten om de veiligheid te vergroten.

Bron: Rijksoverheid