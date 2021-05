Curator vertrouwt boekhouding Kijkshop.nl niet, mogelijk onbehoorlijk bestuur

Curator Martijn Hoving heeft weinig vertrouwen in de juistheid van de financiële administratie en de door de bestuurders voorgespiegelde oorzaak van het faillissement van Kijkshop.nl. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van Hoving in het faillissement van ADAM, het moederbedrijf van onder meer Kijkshop.nl, PlazaSale en DirectSale. De curator constateert dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De keten met de bekende fysieke Kijkshopwinkels met glazen vitrines ging al enkele jaren geleden failliet, maar ondernemer Konrad van den Bosch van Automated DirectShipping Auction Marketplace (A.D.A.M. B.V.) kocht daarna de naam Kijkshop. Ook die keten ging in april van dit jaar echter failliet.

‘Liquiditeitsproblemen’

Volgens de bestuurders vanwege liquiditeitsproblemen in verband met de snelle groei van de onderneming. Er zou tot eind 2020 winst zijn gemaakt volgens (interne) rapportages van de in 2019 aangetrokken financieel directeur van de bedrijven. Begin 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden door een (beoogde) investeerder, waaruit naar voren zou zijn gekomen dat er al geruime tijd verlies werd geleden. De financieel directeur heeft zich vervolgens ziekgemeld en heeft daarbij, volgens opgave van het bestuur, administratieve bescheiden van de vennootschappen verduisterd. De financieel directeur zelf ontkent dit. De investeerder is afgehaakt en kort daarna – begin maart 2021 – is besloten de activiteiten te staken.

Curator: vraagtekens bij boekhouding en gestelde liquiditeitsproblemen

De curator heeft vastgesteld dat uit de boekhouding niet blijkt dat er tot eind 2020 winst is gemaakt; de winsten en verliezen van de afzonderlijke vennootschappen salderend, zou er een verlies zijn geleden van omstreeks 2 miljoen euro. De curator plaatst bovendien vraagtekens bij de aangevoerde oorzaak en de omvang van de liquiditeitsproblemen. Dit gezien het feit dat er een beperkte financieringsbehoefte zou moeten zijn, in verband met de opzet van de activiteiten: er behoefde immers geen voorraad te worden voorgefinancierd. De bedrijven hielden namelijk geen voorraden aan; orders werden via zogeheten direct shipment en dropshipping afgehandeld.

Financiële administratie geeft geen inzicht

Curator Hoving constateert verder onder meer dat er aan de hand van de financiële administratie geen inzicht valt te krijgen in de actuele stand van de vorderingen op derden. Het zicht op de hoogte en het verloop van vorderingen op derden wordt verder vertroebeld door een financieringsconstructie die door de aandeelhouders en de voormalige financieel directeur begin 2020 is opgezet. Naar het voorlopig oordeel van de curator, voldoen de administraties van de afzonderlijke vennootschappen niet aan de vereisten van artikel 2:10 en 2:210 BW. ‘Hiervoor is in dat verband reeds gewezen op de uit de financiële administraties blijkende debiteurenstanden, welke op geen enkele wijze zijn te rijmen met de wijze waarop Kijkshop cs haar onderneming voerde: grotendeels werden de aankopen direct door de consument voldaan. In feite zou alleen in Plazasale een debiteurenpositie moeten bestaan, gezien het feit dat de consumenten in deze vennootschap betaalden aan de ‘plaza’s’ (Bol.com, Blokker, Beslist.nl, etc.) en deze partijen periodiek met de verkopers afrekenen. Er zijn bovendien geen enkelvoudige jaarrekeningen opgemaakt over 2018 en 2019 voor Kijkshop cs. In het verdere verleden was er een accountant betrokken bij de gefailleerde vennootschappen; deze heeft eind 2018 zijn werkzaamheden gestaakt. Over 2017 zijn voor Directsale en Kijkshop nog jaarrekeningen samengesteld. Nadien niet meer.’

Onbehoorlijk bestuur

Volgens de curator is er dan ook waarschijnlijk sprake van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Gegeven de voorlopige bevindingen van de curator ten aanzien van de administratie heeft de curator besloten om de bestuurder ‘pro forma’ aansprakelijk te stellen en deze aansprakelijkstelling ook rechtstreeks bij de verzekeraar te melden. Dit is op 21 april 2021 gebeurd. De bestuurder heeft aangekondigd met een uitgebreide visie op de oorzaken van de faillissementen te komen.