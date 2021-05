Een op tien bedrijven heeft belastinguitstel gevraagd

Er zijn maar een paar bedrijfstakken waar ondernemers uitstel van betaling hebben gevraagd aan de fiscus, concludeert ABN Amro. Daar zijn de belastingschulden wel hoog: in totaal € 16 miljard.

ABN Amro onderzocht per sector welke ondernemers sinds de start van de crisis uitstel van betaling hebben gevraagd aan de Belastingdienst. Van alle Nederlandse bedrijven heeft 10% de belastingen helemaal of gedeeltelijk niet betaald; het zijn vooral ondernemers in de horeca en de (kleding)detailhandel. Er is vooral uitstel gevraagd voor de omzetbelasting, loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting.

Schuld gemiddeld rond de ton

Van de cafés met 50 of meer medewerkers heeft zelfs 100% nog een belastingschuld. Die moet vanaf 1 oktober binnen 26 maanden worden afgelost. Bij de uitzendbureaus gaat het om bijna de helft van de bedrijven die nog een belastingrekening hebben openstaan. Bij kledingzaken en schoenenwinkels zit het percentage boven de 30%. De gemiddelde schuld bij kledingwinkels is € 91.000; schoenenwinkels zitten gemiddeld op € 115.000.

Verder hebben juweliers en handelaren in auto-onderdelen het zwaar: in die branches heeft ruim 20% van de bedrijven uitstel van belasting aangevraagd. In de autosector lag enerzijds de productie stil aan het begin van de coronacrisis; anderzijds was er ook minder vraag naar onderdelen vanwege het sterk teruggelopen autogebruik. Algemene uitspraken zijn niet te doen, zegt ABN Amro-hoofdonderzoeker Franka Rolvink Couzy tegen Trouw. ‘Kijk naar de retailsector, waar supermarkten en kledingwinkels onder vallen. Supermarkten draaiden een goede omzet, terwijl kledingzaken hun deuren moesten sluiten.’

Maandelijks kwart van de winst als aflossing

Het terugbetalen van de belastingschuld zal bij restaurants nog een klus worden: gemiddeld is de schuld 9 keer de gemiddelde maandelijkse bedrijfswinst. Terugbetalen in 36 termijnen betekent maandelijks een kwart van de winst inleveren. Schoenenwinkels zijn dan 39% van de winst kwijt. En daar komen dan nog eventuele andere schulden bij die bedrijven zijn aangegaan om de lockdown door te komen. ABN Amro denkt dat langer uitstel, waar het kabinet deze week een knoop over doorhakt, een oplossing is.

