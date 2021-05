1 op 5 werkenden krijgt geen vakantiegeld

Bijna 1 op de 5 werkenden (19%) krijgt dit jaar geen vakantiegeld, blijkt uit CNV-onderzoek. Met name werkenden in sectoren die te lijden hebben onder de crisis kunnen fluiten naar hun vakantiegeld. Uitschieter is de evenementensector: daar krijgt 70% geen vakantiegeld. Ook in de horeca/toerismesector (25%), ICT (21%) en retail (19%) krijgen werknemers vaak geen vakantiegeld.

Flinke stijging

‘Dit zijn schokkende cijfers. Het betekent dat 1,7 miljoen werkenden geen vakantiegeld krijgen. Terwijl vakantiegeld een recht is. Het kan niet zomaar worden ingehouden door de werkgever,’ zegt vakbondsvoorzitter Piet Fortuin. Het aantal mensen dat geen vakantiegeld krijgt is fors hoger dan vorig jaar: toen bleek dat 8% geen vakantiegeld kreeg. Fortuin: ‘We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Tegelijkertijd is de steun die veel ondernemers krijgen vanuit de overheid royaal. Die is juist bedoeld voor het doorbetalen van de salarissen, waar het vakantiegeld onderdeel van is.’

Geen begrip

Ruim 1 op de 3 ondervraagden (35%) heeft begrip voor ondernemers die geen vakantiegeld uitkeren, tegenover 48% die dat niet heeft. Een kwart is bereid om een deel van het vakantiegeld in te leveren als dat nodig is.

Minder WW

Het CNV roept werkenden op om niet zomaar akkoord te gaan met het inleveren van vakantiegeld. ‘Vakantiegeld inleveren betekent uiteindelijk ook minder WW bij ontslag. In de sectoren waar men geen vakantiegeld krijgt, dreigen juist veel mensen ontslagen te worden. Tot twee jaar na je ontslag kan dit je fors minder inkomsten opleveren. Ga dus niet zomaar akkoord met dit loonoffer. Maar check of je werkgever het vakantiegeld later kan uitkeren of in termijnen kan uitbetalen.’

CNV-onderzoek vakantiegeld