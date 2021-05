Koolmees: in sommige gevallen onduidelijkheid ontstaan over vereisten Tozo

Ondanks de intensieve communicatie en het feit dat het wettelijke kader van de Participatiewet een bekend gegeven voor gemeenten is, is in een paar specifieke situaties onduidelijkheid ontstaan over de vereisten van de Tozo. Dat antwoordt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van zijn partijgenoot Van Weyenberg over het artikel ‘Hoe je door de TOZO-regeling als ZZP’er in de schulden belandt’

Coulance gemeenten en accountants

In de situaties waarin die onduidelijkheid is ontstaan gaat het onder andere om de kinderalimentatie en de aanspraak op studiefinanciering, schrijft de minister. In beide gevallen is er al actie ondernomen om gemeenten en accountants hiermee coulant om te laten gaan, met als doel om terugbetalingsproblemen bij ondernemers te voorkomen.

Kinderalimentatie

Wat betreft de kinderalimentatie is gebleken dat hierover door het ministerie van SZW tijdens de Tozo 1-periode niet consistent en begin mei enige dagen foutief is gecommuniceerd, laat Koolmees weten. Mogelijk hebben gemeenten daarom ook niet helder gecommuniceerd naar ondernemers dat kinderalimentatie meegerekend moest worden als onderdeel van het netto-inkomen. In het «Gemeentenieuws van SZW (2020-07)» zijn gemeenten opgeroepen om in deze gevallen ruimhartig maatwerk toe te passen en gebruik te maken van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt.

Studiefinanciering

Op grond van de Participatiewet dienen gemeenten bij jongeren tot 27 jaar die niet studeren te beoordelen of zij niet toch mogelijkheden hebben om te gaan studeren en aanspraak te maken op studiefinanciering. Als dit het geval is, bestaat er geen recht op bijstand op grond van de Participatiewet. Omdat de Tozo op de Participatiewet is gebaseerd zou dit ook moeten gelden voor jonge ondernemers die aanspraak willen maken op een uitkering op grond van de Tozo. Er is echter gebleken dat veruit de meeste gemeenten ondernemers tot 27 jaar hierop niet beoordeeld hebben, waardoor zij gewoon recht op Tozo toegekend gekregen hadden. Om hier geen misverstand over te laten ontstaan heeft de toenmalige staatssecretaris op 24 november 2020 een brief aan de Kamer gestuurd. Daarin valt te lezen dat de uitsluitingsgrond ten aanzien van jongeren tot 27 jaar die zouden kunnen studeren, en daardoor aanspraak zouden kunnen maken op studiefinanciering, buiten toepassing wordt verklaard voor de Tozo.

