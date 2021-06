Groeiende bedrijven streken ruim 20% coronasteun op

Het steunpakket van de overheid is voor bijna de helft terechtgekomen bij bedrijven die nauwelijks omzetdaling hadden. Ruim een vijfde van de totale coronasteun staat op de rekening van ondernemers die het afgelopen jaar juist meer omzet hebben geboekt.

Ambtenaren van Financiën schrijven dat in het economische vakblad ESB. De totale coronasteun bedraagt zo’n € 33 miljard. Daarvan is 23% terechtgekomen bij ondernemers die in 2020 meer omzet behaalden dan in 2019. Verder is 24% ontvangen door ondernemers die niet voldeden aan de richtlijn dat op jaarbasis minimaal 20% omzetverlies geleden moet worden. De steunregelingen, zoals de NOW en de TVL, kijken alleen naar een beperkt aantal maanden en niet naar het hele jaar.

Voorlopige cijfers

De bedrijven die belastinguitstel hebben aangevraagd, boekten vorig jaar in 33% van de gevallen een omzetstijging. Van de ondernemingen die krompen in omzet, vroeg overigens 86% geen belastinguitstel aan. Het gaat om voorlopige cijfers.

Bron: NOS