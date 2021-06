Personalia | Jochen Blaffert benoemd tot FSI Legal Lead bij Deloitte  

Jochen Blaffert (1971) treedt per 1 juni 2021 toe tot Deloitte als Partner en FSI Legal Lead.

Jochen heeft meer dan twintig jaar ervaring als jurist, general counsel, board member en consultant. Hij adviseert over verschillende aspecten van Europese en nationale financiële markt regulering, regulatory frameworks, corporate governance en grensoverschrijdende juridische en regulatoire uitdagingen aan een brede groep van nationale en internationale cliënten in de Financial Services Industrie. Zijn expertise omvat onder andere advisering aan bestuursleden en commissarissen omtrent corporate decision-making, self-assessments en geschiktheidstoetsingen.

Als FSI Legal Lead binnen Tax & Legal zal Jochen verantwoordelijk zijn voor de verdere uitbouw van de juridische Financial Services Industrie propositie, in nauwe samenwerking met de andere FSI disciplines binnen Deloitte.

