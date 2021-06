RVO waarschuwt voor phishingmails rondom TVL-regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meldingen gekregen van zogeheten phishing-mails over Covid-regelingen. ‘Het gaat hier om e-mails die afkomstig lijken te zijn van MijnOverheid. Dit zijn valse e-mails.’

In het bericht wordt aangegeven ‘Uw Covid-subsidie wordt geblokkeerd’. De ontvanger wordt onder druk gezet om snel te handelen: ‘Doe dit voor 10 juni anders wordt de blokkade van uw TVL-subsidie uitgevoerd’. Er zit een link naar een website in de e-mail. De ontvanger wordt uitgenodigd daarop te klikken, maar dat raadt de RVO af. ‘De e-mail van de afzender lijkt op een echte e-mail, maar klopt niet helemaal. Vaak klopt de naam van de afzender niet: het deel na de @ is een vreemde domeinnaam.’