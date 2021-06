Kamerbrief over EU-taxonomie klimaatmitigatie en -adaptatie

Begin juni heeft de Europese Commissie de uitwerking van de Europese Taxonomie ten aanzien van klimaatmitigatie en -adaptatie formeel aangenomen. Staatssecretaris Yeşilgöz (EZ) gaat in een Kamerbrief in op nut en noodzaak van zo’n taxonomie.

Taxonomie

De EU-Taxonomie is een classificatie van duurzame economische activiteiten, bedoeld voor vrijwillig gebruik door de private markt voor financieringen. Dit beoogt het spreken van één taal over duurzaamheid te vergemakkelijken, en te voorkomen dat private investeringen als duurzaam worden aangemerkt, als deze in feite niet in lijn zijn met de lange termijn EU-milieudoelstellingen (het zogenaamde ‘groenwassen’). Met de EU-taxonomie wordt bepaald welke investeringen in economische activiteiten op basis van zes milieudoelstellingen als duurzaam kunnen worden bestempeld, te weten:

(1) Klimaatmitigatie

(2) Klimaatadaptatie

(3) Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen

(4) Transitie naar een circulaire economie

(5) Preventie en beheersing van vervuiling

(6) Bescherming en het herstel van biodiversiteit en gezonde ecosystemen

Om als duurzaam te worden bestempeld onder de EU-taxonomie, moet een economische activiteit in substantiële mate bijdragen aan een of meer van de zes milieudoelstellingen en geen significante schade opleveren voor een van de andere milieudoelstellingen. Zowel de substantiële bijdrage als significante schade wordt uitgewerkt in technische beoordelingscriteria. De EU-taxonomie wordt ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het gebruik van deze ‘taal’ is vrijwillig en daarom kunnen deze hierin opgenomen vereisten voor substantiële bijdragen op sommige gebieden verder gaan dan de relevante Europese wetgeving. De EU-taxonomie is technologie-neutraal, op voorhand worden geen duurzame technologieën uitgesloten van opname daarin.

Vervolgproces

Nederland blijft via de Member States Expert Group aangesloten op de verdere ontwikkeling van de EU-taxonomie. Daarbij zal in hoofdlijnen telkens worden gepleit voor een technologie-neutrale EU-taxonomie, waarin economische activiteiten aan de hand van wetenschappelijke criteria worden beoordeeld. Op het terrein van klimaatmitigatie zal de Commissie naar verwachting na de zomer terugkomen op de genoemde onderdelen: kernenergie; landbouw; bosbouw en bio-energie; en de rol van aardgas.

Download hier de Kamerbrief over EU-taxonomie.