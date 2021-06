In de derde aflevering van Exact Spod On podcast voor accountants gaat Exact in gesprek met Ertuğ Koşmaci, eigenaar van Sanacount, over het belang van luisteren naar je klanten, de veranderende rol van de accountant en de duurzaamheidsmissie van Sanacount.

Hoe blijf je in de toekomst relevant voor je klanten? Het is een vraag waar veel te weinig traditionele accountantskantoren zich druk om maken, vindt Ertuğ Koşmaci, eigenaar van Sanacount. Zelf heeft hij de laatste jaren wél veel nagedacht over deze vraag. Zijn conclusie? De enige manier om relevant te blijven voor je klanten, is door beter in te spelen op de behoefte van de klant. Maar dan moet je wel weten wat die behoefte is. In de derde aflevering van de Exact Spod On podcast voor accountants gaan we in gesprek met Ertuğ over het belang van luisteren naar je klanten, de veranderende rol van de accountant en de duurzaamheidsmissie van Sanacount.

‘Persoonlijke aandacht is in mijn ogen het fundament voor een goede samenwerking met klanten’, vertelt Ertuğ. ‘In de praktijk heb ik gemerkt dat klanten het niet prettig vinden om gelijk overladen te worden met allerlei adviezen; ze willen in eerste instantie gehoord worden. Daarom hebben wij het prestatieplan geïntroduceerd. Dat houdt in dat we met (nieuwe) klanten om de tafel gaan en inzoomen op vier punten: de financiën, hun bedrijfsvoering, innovatie en de klantbehoefte. Wij nemen de rol van sparringspartner aan en helpen klanten om in kaart te brengen waar zij hun business duurzaam kunnen verbeteren. Dat is een heel andere aanpak dan direct allerlei adviezen opleggen; we doen het samen.’

Van boekhoudkantoor naar fullservicebureau

‘Met ‘samen’ bedoel ik trouwens niet alleen Sanacount en de klant. Wij zetten Sanacount de laatste jaren steeds meer neer als fullservicebureau. Zo hebben we een flexibele schil van verschillende partners waarmee we allerlei extra diensten aanbieden. Denk aan een notaris of een advocaat. Op die manier kunnen we onze klanten niet alleen ondersteunen met financieel advies, maar ook op andere vlakken van het ondernemerschap. Verder brengen we onze klanten ook onderling met elkaar in contact tijdens onze ‘road to success’ bijeenkomsten. Zo kunnen zij onderling met elkaar in gesprek gaan over bepaalde uitdagingen. Soms ontstaan er zelfs samenwerkingen uit. Dat is heel mooi om te zien.’

‘Ik verwacht dat ondernemers in de toekomst geen boekhouder meer nodig zullen hebben voor hun administratie. Wat voeg je als accountant dan nog toe als jouw focus puur op de administratie ligt?’

Samenwerken om relevant te blijven

Het eerder genoemde prestatieplan is een voorbeeld van een nieuwe dienst die is ontwikkeld in samenwerking met klanten. En het is niet het enige voorbeeld, want Sanacount zet sterk in op co-creatie en samenwerking. Hiermee wist het kantoor in 2020 de Exact Samenwerking Award binnen te slepen. ‘We zetten zo sterk in op de klantbehoefte, omdat ik geloof dat dit de enige manier is om als kantoor relevant te blijven’, vertelt Ertuğ. ‘Ik verwacht dat ondernemers in de toekomst geen boekhouder meer nodig zullen hebben voor hun administratie. Wat voeg je als accountant dan nog toe als jouw focus puur op de administratie ligt? Juist, niets. Daarom gooien wij het over een andere boeg en is onze dienstverlening breder. Wij helpen klanten om hun cijfers te vertalen, zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen en hun concurrenten voor kunnen blijven.’

Ook richten Ertuğ en zijn team zich sterk op duurzaamheid. ‘Ik wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en iets moois achterlaten. Daarom werken we samen met klanten die iets bijdragen aan de wereld. Duurzaamheid staat niet altijd bij elke ondernemer bovenaan de agenda, maar wij proberen onze klanten wel bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.’

Betrekken en onboarden

Om zo te kunnen werken, zet Sanacount sterk in op digitalisering. Door processen zoveel mogelijk te automatiseren, wordt tijd vrijgespeeld om het gesprek met de klant aan te gaan. ‘Die combinatie van digitalisering en persoonlijke aandacht is heel belangrijk. Als je alles digitaliseert en je klant daar niet voldoende bij betrekt, loop je de kans dat je klant zich onbegrepen voelt. Dan is het snel einde verhaal. Blijf in dat proces dus continu in contact met je klant en ga het gesprek aan. Wij doen dat met behulp van ons onboardingproces. We laten klanten zien hoe ze hun stukken kunnen aanleveren, sturen hen bij in hun aanlevergedrag en vragen om feedback over dingen die beter kunnen. Zo proberen we de klant goed aangehaakt te houden en gaat digitalisering niet ten koste van de klantrelatie. Sterker nog: het biedt juist de mogelijkheid om de relatie verder uit te bouwen.’

