NBA Opleidingen overgenomen door Sijthoff Media

De activiteiten van NBA Opleidingen worden per 1 juli overgenomen door Sijthoff Media. Daarvoor is een strategisch partnership met de NBA gesloten, voor een periode van drie jaar. Sijthoff Media heeft het recht de naam NBA Opleidingen gedurende deze periode te gebruiken. De beroepsorganisatie kondigde al enige tijd geleden aan zich te oriënteren op het aangaan van een strategisch partnerschap voor NBA Opleidingen, waarbij de cursusactiviteiten worden overgedragen aan een externe partij.

Bekende merken van Sijthoff Media zijn Financieel-Management.nl, Accountantweek.nl, MenA.nl, Adformatie, AG Connect en Binnenlands Bestuur. Vorig jaar versterkte Sijthoff Media al zijn positie in de financiële educatiemarkt door opleidingsinstituten Alex van Groningen en Amsterdam Institute of Finance over te nemen.

Willem Sijthoff, CEO van Sijthoff Media: ‘NBA Opleidingen past perfect binnen onze visie op leren en ontwikkelen. De combinatie met onze educatielabels Alex van Groningen en Amsterdam Institute of Finance zal helpen dit nog meer te versnellen. We organiseren straks ruim 700 trainingen en cursussen voor finance professionals en accountants, met in totaal 10.000 deelnemers. Bovendien zien we mooie synergiemogelijkheden met de website Accountantweek.nl en het evenement Accountancy Expo.’

Berry Wammes, directeur van de NBA: ‘Wij zijn verheugd dat we ons cursusaanbod hebben weten onder te brengen bij een professionele en betrouwbare partij. Als onderdeel van de Raad van Advies en de Programmaraad van Sijthoff Media zal de NBA nauw betrokken blijven, om de hoogste kwaliteit van de opleidingen en cursussen voor accountants te waarborgen.’

De NBA zal zich blijven focussen op haar kernactiviteiten waaronder kwaliteitsborging, regelgeving en vertegenwoordiging van het accountantsberoep .

Foto: Willem Sijthoff (ceo Sijthoff Media) en Esther van der Vleuten (plaatsvervangend voorzitter NBA) tekenen het contract voor een strategisch partnerschap voor NBA Opleidingen.