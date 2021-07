Personalia | ABAB benoemt Marco van der Voorden als medebestuurder

Marco van der Voorden RA is sinds 1 juli benoemd als medebestuurder van ABAB Accountants B.V. Samen met Hans Scholten RA vormt hij het bestuur van ABAB Accountants B.V., meldt het top 30-kantoor. Van der Voorden is tevens directeur van de Audit & Assurance-praktijk van ABAB Accountants en Adviseurs.

Hans Scholten over de benoeming van Marco van der Voorden: “Marco bracht in de afgelopen jaren de kwaliteit van de Audit & Assurance-praktijk op een hoger plan. Het was een logische stap en passend in de governance ontwikkelingen om hem te benoemen als bestuurder van ABAB Accountants B.V.”

Marco van der Voorden (1971) is sinds 2014 werkzaam bij ABAB Accountants en Adviseurs. De eerste drie jaar bij ABAB bekleedde hij de functie van manager van de Audit & Assurance-praktijk. Sinds 2017 is hij directeur van deze praktijk. Eerder werkte hij bij EY.

