Ondernemers kunnen bij overstromingsschade ook beroep doen op NOW en TVL

(Limburgse) ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen kunnen bij omzetverlies ook een beroep doen op de bestaande coronaregelingen van de overheid. Dat heeft premier Rutte laten weten.

Bij de toepassing van de regelingen wordt niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies, aldus Rutte na kabinetsoverleg over de coronacrisis. Volgens hem zijn de NOW en de TVL de belangrijkste twee regelingen voor ondernemers die omzetschade lijden in de coronacrisis. Door de wateroverlast in Limburg kunnen daar nu echter ook veel bedrijven niet open. ‘Er is de bizarre samenloop met corona. Door corona hebben we de regelingen doorgetrokken naar het derde kwartaal. Dat is dus een heel klein plusje na alle ellende die we nu hebben, dat dit nu ook werkt voor de gevolgen van de waterschade.’

Overheid springt mogelijk bij

De overheid heeft ook verklaard dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking is getreden voor de waterschade. Dat betekent dat er een tegemoetkoming is voor schade die redelijkerwijs niet te verzekeren was. Hoe hoog die wordt, moet nog worden vastgesteld. Overstromingsschade is in veel gevallen uitgesloten door verzekeraars.

Bron: ANP