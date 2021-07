Na belastingadviseur ook notaris veroordeeld in fraudezaak met nepbank

De rechtbank in Zwolle heeft nu ook voormalig notaris en bestuurslid van beroepsvereniging KNB Pieter Planting veroordeeld voor fraude met een nepbank. Eerder deze maand kreeg voormalig belastingadviseur Annique Botermans al een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Voor de 73-jarige Planting valt de straf aanzienlijk lichter uit: hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur. Dat meldt het FD, dat de veroordeling van de voormalige notaris wist te achterhalen. Planting zette zijn stempel onder een valse vermogensverklaring zonder een degelijke controle uit te voeren.

Gruppo Bancario del Titano

Botermans en een partner in crime deden het tegenover Nederlandse beleggers voorkomen alsof er een Gruppo Bancario del Titano bestond met een bankvergunning van de centrale bank van San Marino. Ze gebruikten Plantings notariskantoor ‘t Suydevelt in Emmen als zogenaamde administratieve zetel van de bank. Onder meer transportondernemer Frans Beentjes trapte daarin. Hij maakte €1,5 miljoen over aan de notaris en fiscalist Botermans, die eigenaar was van een administratiekantoor dat in 2011 failliet werd verklaard.

Van dat geld werd € 500.000 uiteindelijk doorgesluisd naar een BV waarvan de belastingadviseur ook bestuurder was. De benadeelde had dat geld betaald met het idee dat er voldoende garantievermogen aanwezig was om een banklicentie te krijgen van de Centrale Bank in San Marino. Maar die bank is nooit opgericht en de vermogensverklaring was vals, stelde de rechter eerder in de zaak van Botermans al vast. ‘De rechtbank stelt vast dat verdachte zonder toestemming van de rechthebbende gelden van diens door haar beheerde vermogen voor andere doeleinden heeft aangewend.’ Ze werd dan ook veroordeeld voor fraude en verduistering

Veroordeling voormalig notaris

De rechtbank veroordeelt nu ook voormalig notaris Planting voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. De belastingadviseur leverde volgens de rechter de tekst van de vermogensverklaring aan bij de notaris en toonde hem ter onderbouwing een bankafschrift van een rekening. Planting heeft vervolgens zijn handtekening en het lakstempel onder de verklaring geplaatst en daarbij vertrouwd op de gegevens die de belastingadviseur heeft aangeleverd zonder zelf onderzoek te verrichten. De rechter oordeelt daarover: ‘Van verdachte kon en mocht, gelet op zijn controlerende rol als notaris en het gewicht dat aan een verklaring van of ondertekend door een notaris wordt toegekend, bij uitstek worden gevergd dat hij zelfstandig de juistheid van de inhoud van de verklaring onderzocht, omdat hij daarvoor door ondertekening daarvan zelf de verantwoordelijkheid draagt. Dit geldt temeer nu verdachte het desbetreffende bankafschrift slechts op de telefoon van medeverdachte [medeverdachte] heeft gezien. Niet alleen heeft verdachte de authenticiteit van het hem getoonde digitale bankafschrift niet geverifieerd, hij heeft evenmin enig onderzoek verricht naar andere gegevens over de vermogenspositie, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van eventuele schulden. Verdachte heeft zo handelend de aanmerkelijke kans op de koop toe genomen dat dit stuk vals was.

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en haar medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen.’

FD/AV