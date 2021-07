Britney Spears wil accountant Jason Rubin als curator

Voormalig PWC’er Jason Rubin is voorgedragen om de financiën van popicoon Britney Spears (39) te beheren. De zangeres is verwikkeld in een rechtszaak met haar vader, onder wiens curatele zij al jaren staat.

16.000 dollar

Spears brak als 17-jarige internationaal door, en kende daarna een turbulent leven. Na een psychische inzinking kwam ze dertien jaar geleden onder curatele van haar vader James Spears. Hij kreeg daarmee de controle over haar inkomsten. Terwijl hij zichzelf daarvoor 16.000 dollar per maand (plus 2.000 dollar onkosten) toekent moet zijn dochter zelfs voor het bestellen van een kop koffie toestemming vragen. Britney Spears verzet zich al jaren tegen de macht van anderen over haar leven en nam een advocaat in de arm om haar vader (69) opzij te schuiven.

Gerenommeerde naam

De nieuwste stap in dat proces is het voordragen van een accountant die haar vader kan vervangen. De keuze is gevallen op Jason Rubin, president en medeoprichter van Certified Strategies in Woodland Hills, Californië. Zijn bedrijf is onder meer gespecialiseerd in forensische accounting. Rubin begon zijn loopbaan bij Matson, Driscoll en Damico. Vervolgens werkte hij bij Kellogg & Andelson, en was hij directeur forensische accountancy bij CBIZ. Daarna belandde hij bij PwC. In 2010 richtte hij Certified Strategies op. Spears’ advocaat denkt met de keuze voor Rubin meer kans te maken bij de rechter om de curatele van zijn wereldberoemde cliënte op te heffen.

Volgens Forbes heeft vader James Spears al zo’n 5 miljoen dollar verdiend aan zijn dochter.