Succes-dj Paul Elstak vond accountant ‘te duur’

Wie Paul Elstak zegt, zegt jaren 90. Hij was een van de populairste dj’s op de planeet en scoorde hits als Life is like a dance en Rainbow in the sky. Ondanks het succes raakte hij financieel aan de grond. Naar eigen zeggen omdat hij een accountant te duur vond.

Dat staat in de biografie die deze week over Elstak (nu 56) is verschenen. Zijn grote doorbraak kwam in 1995, toen Life is like a dance de hitlijsten binnenkwam. Diverse grote hits volgden. Hij draaide over de hele wereld en verdiende veel geld. Maar na de millenniumwisseling volgde de val. Elstak bleek grote schulden te hebben en koerste af op een faillissement.

BTW terugbetalen

‘Ik was alleen maar met muziek bezig’, tekent hij op in zijn biografie. ‘De financiën werden door anderen geregeld. Ik hoefde alleen maar op te treden en muziek te maken, dat was mijn ding. Opeens bleek dat ik een jaar lang geen btw had betaald. Geen idee waarom. Ik moest in één keer een heel jaar aan btw terugbetalen. Met een boete van 100 procent.’ Het gebeurde in de nadagen van zijn grote succes. ‘Toen het sowieso minder ging, kwam dat er nog eens bovenop. Om de schuld af te lossen moesten we ons huis verkopen. De nasleep van de affaire heeft heel lang geduurd. Zeven tot acht jaar.’

Te duur

Zijn redding bleek een accountantsbureau dat hem wilde helpen. Voor Elstak was het de eerste kennismaking met financiële professionals. ‘Ik had nooit een accountant gehad omdat ik dacht: dat kost heel veel geld’, schrijft hij. ‘Sparen deed ik niet. Het geld ging op aan kleding en vakanties.’ De dj, die in 2010 en 2017 opnieuw de Top 40 haalde en zelfs in de Top 2000 staat, zegt nu: ‘Als jij veel geld verdient als ondernemer, neem een accountant!’