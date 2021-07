Beleggers VEB negatief over AQI’s, pleiten voor boetemogelijkheid aan individuele accountants

Beleggersvereniging VEB roept op tot beter inzicht voor beleggers in kwaliteit van accountantscontroles, maar ziet daarbij weinig in de door minister Hoekstra van Financiën voorgestelde audit quality indicators (AQI’s). Dat blijkt uit de reactie van de VEB op de internetconsultatie van het wetsvoorstel toekomst accountancysector. Die consultatie loopt nog tot 4 september.

De nu voorgestelde kwaliteitsindicatoren zijn volgens de VEB onvoldoende geschikt. De beleggersvereniging heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën daarom gevraagd om verder te gaan dan de tien AQI’s die hij nu voorstelt. Die hebben onder andere betrekking op medewerkersbetrokkenheid, innovatiebereidheid, het aantal uren dat de aftekenende accountants aan controles besteden en geconstateerde fouten in de jaarrekening.

‘AQI’s geven onvoldoende inzicht in controlekwaliteit’

De VEB betwijfelt of deze aspecten bijdragen aan het uiteindelijke doel van wat kwaliteitsindicatoren moeten doen; het concreet inzicht geven aan beleggers in de kwaliteit van de accountantscontrole. De voorgestelde indicatoren zijn geen adequate reflectie van de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole, vindt de beleggersvereniging: ‘Geen van de AQI’s geeft zekerheid dat de focus op kwaliteit, de rechte rug en het professioneel-kritisch vermogen van de accountant het zal winnen in de afweging tussen rendement en risico.’ De VEB vreest bovendien voor sturing van controles op AQI-uitkomsten.

Te abstract

Een belangrijk nadeel van de voorgestelde indicatoren is dat deze op een te abstract niveau mogen worden bijgehouden, laat de VEb in haar reactie op de internetconsultatie weten. ‘Minister Hoekstra vraagt namelijk aan de sector om op die parameters te rapporteren op het niveau van de accountantsorganisatie, en niet per individueel bedrijf. Dat is te generiek om gebruikers van een specifieke jaarrekening inzicht te geven in de kwaliteit van het door accountants afgeleverde werk.’

Ook verwacht de VEB dat van de voorgestelde AQI’s onvoldoende stimulerende werking uitgaat richting accountantsorganisaties om te komen tot een betere controle. Voor gebruikers van de jaarrekeningen is veel relevanter dat accountants gaan rapporteren op het niveau van de onderneming (de controleclient), stelt de belangenvereniging. Namens beleggers heeft de VEB er bij minister Hoekstra op aangedrongen om deze belangrijke volgende stap te zetten. ‘Volgens het wetsvoorstel zou bijvoorbeeld Deloitte, met aex-bedrijven als IMCD, Heineken en Randstad als klant, niet voor iedere controleclient afzonderlijk hoeven te melden als ze na een interne dossierreview ontdekt dat de jaarrekening fouten bevatte of sprake was van fraude. Dergelijke signalen of scores komen allemaal op één hoop, die van de accountantsorganisatie. Dat is volgens de VEB een te hoog aggregatieniveau. Een betekenisvol inzicht in de kwaliteit van een individuele jaarrekening krijgen gebruikers zo niet.’

Toetsing AFM

Ook wijst de VEB er in haar reactie op dat er al een goede indicatie van controlekwaliteit beschikbaar is. De uitkomsten van de toetsing van controledossiers door toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) ‘zijn daar de cruciale proxy voor’, meldt de VEB.

Aanwijzingsbevoegdheid voor bedrijven zonder accountant

Over de voorgestelde aanwijzingsbevoegdheid voor beursondernemingen zonder accountant is de beleggersvereniging ook niet positief. De VEB ziet meer in een tussenkomst door de AFM, ‘in plaats van een niet-onafhankelijke partij als de NBA.’

Verschuiving toezichtuitvoering naar AFM

De VEB heeft begrip voor het onderbrengen bij de AFM van de toezichtuitvoering op de kleinere accountantsorganisaties. ‘Tegelijkertijd is een punt van zorg of de uitbreiding van toezichtactiviteiten van de AFM naar dit segment niet ten koste zal gaan van de urgente focus die nodig is op het maatschappelijk relevantere segment van grote kantoren. De aangelegenheden rond grote kantoren heeft grotere impact op financiële markten en de reputatie van de markt zal hier sneller in het geding zijn.’

Versterking bevoegdheden AFM

De VEB ondersteunt de versterking van het instrumentarium van de AFM om misstanden bij controles aan te pakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opleggen van boetes aan kantoren. De VEB heeft ook aandacht gevraagd voor het kunnen opleggen van boetes aan individuele accountants. Deze boetes kunnen dan worden opgelegd bij fundamentele tekortkomingen waar de accountant als individu een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Bron: VEB