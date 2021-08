Financiële dienstverlening van A to Z, zo zou je Rendabel het beste kunnen omschrijven. Het Zoetermeerse administratiekantoor werd in 2000 als eenmanszaak opgericht, en telt inmiddels zes medewerkers die iedere dag talloze klanten helpen met hun financiële administratie.

Onlangs breidden ze hun softwarepakket uit met Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak, twee nieuwe producten van Exact die het maken van aangiftes, (tussentijdse) rapportages en jaarrekeningen een stuk makkelijker maakt.

De stap naar mede-eigenaar

‘Ik heb lang een vaste baan gehad in de administratieve hoek, maar liep op een gegeven moment vast in mijn doorgroeimogelijkheden,’ vertelt Rick Beekhuizen, mede-eigenaar van Rendabel. ‘Mijn vader was op dat moment net z’n voor zichzelf begonnen. Ik ben toen eerst bij hem in loondienst gegaan, tot ik de stap maakte om mede-eigenaar te worden. We hebben toen onze dienstverlening uitgebreid naar alles wat je van een modern administratiekantoor mag verwachten: van het verwerken van (salaris)administratie en verzorgen van jaarrekeningen en aangiftes, tot het geven van financieel en fiscaal advies op maat.’

Meegaan met de ontwikkelingen

In 2017 maakte Rendabel de overstap naar de software van Exact. ‘We werkten toen nog met Davilex en AFAS. Die offline pakketten werkten niet goed genoeg. We proberen altijd mee te gaan met de laatste ontwikkelingen in de markt. Met Exact werd het mogelijk om flink in te zetten op automatisering en digitalisering van onze dienstverlening. Exact is bijvoorbeeld heel sterk op het gebied van scan en herken. En je kan in een paar minuten met een standaard template een nieuwe administratie aanmaken. Ook handig is dat je heel makkelijk andere software kan integreren. Dat ging voorheen veel stroever.’

We konden gratis online kennismaken met het product door een demosessie. Dat gaf meteen een goed beeld van de mogelijkheden.

Fiscaal en Rapportage Gemak

Begin dit jaar besloot Rick om voortaan de aangiftes en jaarrekeningen te verzorgen met Fiscaal Gemak en Rapportage Gemak, twee nieuwe producten van Exact. ‘We konden gratis online kennismaken met het product door een demosessie. Dat gaf meteen een goed beeld van de mogelijkheden. Het integreert allemaal heel soepel met de overige software en voelt echt als een totaaloplossing. Met vorige software hadden klanten vaak last van inlogproblemen of data die niet beschikbaar was. Daar kregen we echt een punthoofd van. Maar met Exact krijgen klanten gewoon een mailtje met een unieke link als er een aangifte, rapportage of jaarrekening voor ze klaarstaat.’

Gebruiksvriendelijk dashboard

Als klanten op die link klikken, worden ze naar een beveiligd dashboard gestuurd waar ze de cijfers kunnen raadplegen. Rick: ‘De klanten zijn hier superpositief over. In plaats van een digitaal document in hun mailbox met wat cijfertjes in grijze tabellen, krijgen ze nu een fraai vormgegeven rapportage over hun financiële situatie, inclusief inzichtelijke diagrammen en duidelijke uitleg hoe ze die informatie moeten lezen en interpreteren. Daardoor groeit de interesse vanuit de klant, en kan je als kantoor echt veel doelgerichter adviseren.’

