Reisbranche wil nog tot juli volgend jaar staatssteun

Reisorganisaties willen dat de overheid de steun voor de branche nog zeker tot halverwege 2022 verlengt: niet alleen omzetverlies door coronamaatregelen, maar ook verlies door versoepeling van die maatregelen moet worden gecompenseerd, vinden zij.

Brancheorganisatie ANVR geeft aan dat veel bedrijven vorig jaar ‘enorme omzetverliezen’ hebben geleden, waarbij een daling van 80% geen uitzondering was. Maar dit jaar is het ook nog geen feest: ‘Voor sommige bedrijven trekt het nu aan omdat er in Europa op vakantie gegaan kan worden, maar dat is helaas laat in het jaar.’

Meer besmettingen, meer annuleringen

De ANVR wil daarom ook overheidssteun voor de omzetverliezen als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Die zorgden voor hogere besmettingsaantallen en daarmee ook voor meer annuleringen. Daarmee zou zo’n 100 miljoen euro gemoeid zijn, aldus de branchevereniging. En ook volgend jaar zullen reisbedrijven nog last hebben van de coronacrisis. De ANVR zegt in gesprek te zijn met de overheid. Volgens de ANVR is het zomerseizoen te laat op gang gekomen. ‘Daarmee zijn veel boekingen verloren, waardoor reisbedrijven minder omzet konden draaien dan gehoopt”, vertelt een woordvoerster. “Versoepel niet te snel, zeiden we al, anders glij je terug en dat is ook gebeurd. Dat betekent dat mensen nu op vakantie kunnen, maar het seizoen te kort is.’

De ANVR wil tot en met het tweede kwartaal van vorig jaar verlenging van de staatssteun. De brancheorganisatie voorspelt dat de komende tijd zeker de helft van de reisbedrijven nog de helft minder omzet draaien.

Bron: ANP