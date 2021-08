Beruchtste boekhouder van Nederland nu ook in bioscoop

Is de weduwe door haar boekhouder vermoord? Geen vraag in een crimi van Agatha Christie maar een kwestie die Nederland sinds 1999 bezighoudt. De Deventer Moordzaak is tot speelfilm gemaakt. Vanaf 2 september in de bioscoop.

Deventer

Fiscaal adviseur/boekhouder Ernest Louwes werkt in 1999 bij de VVAA. Eén van zijn cliënten is de rijke weduwe Wittenberg uit Deventer. Als zij wordt vermoord, valt de verdenking op de boekhouder. Aanvankelijk lijkt het moordwapen, een mes, hem aan de misdaad te koppelen. Als het mes er niets mee te maken blijkt te hebben, verwacht iedereen, Louwes incluis, vrijspraak. Maar tijdens het hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe troef in handen. DNA-sporen op de blouse van de weduwe zijn van de boekhouder. Hij wordt, in een emotionele zitting, veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. Hoewel velen van zijn onschuld overtuigd zijn, komt het niet tot een herziening en zit Louwes zijn straf uit. Sommigen blijven geloven dat er een andere dader is, namelijk de klusjesman.

Bas Haan

Over deze geruchtmakende zaak zijn al vele boeken en podcasts verschenen. Op 2 september gaat een speelfilm in première, ‘De Veroordeling’, gebaseerd op het boek van journalist Bas Haan. Acteur Fedja van Huêt speelt de rol van journalist Haan, iemand die aanvankelijk in de onschuld van de boekhouder geloofde maar steeds meer begon te twijfelen. De film gaat onder meer over de rol van de media, hypes en de kracht van fake news.