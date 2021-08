Forse boete voor EY in VK

EY krijgt een boete van 3,5 miljoen pond en een “zware berisping” wegens tekortkomingen bij de controle van Stagecoach, de Schotse vervoersmaatschappij.

Niet opzettelijk

De Financial Reporting Council (FRC) heeft ook Mark Harvey, het voormalige hoofd Schotland van de accountant, een boete van 100.000 pond opgelegd in verband met de controle van de rekeningen van de in Perth gevestigde busgigant. De FRC vond de wijze van controleren door EY tekortschieten bij een joint venture van Stagecoach en rondom de pensioenvoorzieningen en verzekeringen van de vervoerder. De toezichthouder stelde daarbij wel dat de tekortkomingen ‘niet opzettelijk, oneerlijk, opzettelijk of roekeloos waren’. Het ging vooral om onvoldoende of ongeschikte controle-informatie over het controlejaar dat eindigde in april 2017. Ook had EY zich kritischer moeten opstellen tegenover sommige aannames van het management van het bus-, trein- en trambedrijf.

De uitspraak zal de kwaliteit van het controlewerk van de grote accountants in het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk weer in de schijnwerpers zetten. Een bestuurder van de FRC concludeerde in juni dat ‘er nog aanzienlijke veranderingen nodig zijn om de kwaliteit van de accountantscontrole significant te verbeteren’.

Volgens de FRC heeft EY maatregelen genomen om de oorzaken van de tekortkomingen bij de controle te achterhalen en heeft het maatregelen genomen om de problemen aan te pakken. De FRC merkte op dat EY tijdens het onderzoek ‘goed heeft meegewerkt’. Claudia Mortimore van de FRC zei: ‘De tekortkomingen in de controle in deze zaak waren omvangrijk en hadden betrekking op een aantal fundamentele controlestandaarden, waaronder de eis om voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen, bewijsmateriaal van deskundigen adequaat te evalueren, voldoende professionele scepsis toe te passen en het management uit te dagen, en de juiste controledocumentatie op te stellen. De opgelegde sancties weerspiegelen de ernst van de inbreuken en zijn bedoeld om de kwaliteit van toekomstige controles te verbeteren.’

Boetekleed

De aan EY opgelegde boetes werden verlaagd tot 2,2 miljoen pond wegens verzachtende omstandigheden. Harvey, die ook een zware berisping kreeg, zag zijn boete met 30% verlaagd tot £ 70.000. Hij verliet EY afgelopen zomer om chief financial officer te worden bij Arnold Clark. EY zegt in een verklaring: ‘Audit ligt ten grondslag aan het vertrouwen in de economie en het leveren van audits van hoge kwaliteit is voor ons een absolute prioriteit. Helaas hebben wij in dit geval niet voldaan aan de normen die wij voor onszelf hebben gesteld en aan de normen die de FRC en de samenleving van ons verwachten. Wij hebben gedurende het hele onderzoek met de FRC samengewerkt, nemen hun bevindingen zeer serieus en hebben hard gewerkt om de geconstateerde problemen te verhelpen. Bij de beoordeling door de FRC van onze meest recente controle van de onderneming, voor het jaareinde 2020, zijn geen bevindingen naar voren gekomen. Wij blijven aanzienlijk investeren in de kwaliteit van de accountantscontrole binnen EY en op 1 juli van dit jaar hebben wij een nieuw uitvoerend comité en een nieuwe remuneratiecommissie voor de accountantscontrole in het Verenigd Koninkrijk ingesteld. Deze zullen onze focus op het leveren van de hoogste niveaus van auditkwaliteit ondersteunen door het opbouwen van een cultuur van uitdaging en het bieden van onafhankelijk toezicht op onze Britse auditpraktijk.’