Zelfstandigenvereniging pleit voor stoppen vermogenstoets Bbz

Vereniging van zelfstandigen VZN pleit voor het structureel afschaffen van de vermogenstoets voor zelfstandigen die bijzondere bijstand (Bbz) aanvragen.

De VZN begrijpt het kabinetsbesluit om de generieke corona-staatssteun per 1 oktober te stoppen, ‘ervan uitgaande dat de economie echt open gaat en blijft’. VZN-voorzitter Cristel van de Ven geeft aan dat van de getroffen zelfstandig ondernemers de overgrote meerderheid inmiddels weer aan de slag is met het eigen bedrijf. Daarnaast zijn er flink wat zelfstandigen tijdens de lockdowns andere werkzaamheden gaan verrichten in sectoren waar de vraag niet stilviel.’

Ontoereikende steun hakte erin

Wel verdienen zelfstandigen in bepaalde sectoren nog extra aandacht, vindt Van de Ven. ‘Voor veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector gaat het bijvoorbeeld, zoals het er nu naar uitziet, immers pas vanaf september weer beginnen. Hun sector zit nog steeds op slot. En voor zelfstandig ondernemers uit de evenementen- en toeristenbranche is het hoogseizoen al zowat voorbij. Deze mensen hebben meer tijd en steun nodig om hun buffers weer op te bouwen. De coronamaatregelen in combinatie met ontoereikende coronasteun, door onder meer de partnertoets bij Tozo, heeft er bij hen ingehakt, zowel financieel als mentaal. We moeten nu niet te snel denken: het gaat weer goed met de economie, het leed is geleden.’

Daarom moeten zelfstandig ondernemers structureel achteraf bijzondere bijstand (Bbz) kunnen blijven aanvragen én zou de vermogenstoets structureel geschrapt moeten worden, bepleit de vereniging.