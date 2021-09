Horecapensioenfonds belegt niet meer in fossiel

Pensioenfonds Horeca en Catering stopt met beleggen in fossiele energie. Reden hiervoor is klimaatverandering. Het fonds behoort tot een van de grootste van ons land.

Onder druk

Het pensioenfonds, dat € 15 mrd beheert, heeft dit deels zelf bedacht en is deels beïnvloed door de druk van klimaat-actiegroepen, zegt directeur Paul Braams tegen radiozender BNR. ‘Het zit in de lijn van wat we de afgelopen jaren zijn gaan doen, zoals investeren in groene obligaties en het verlagen van CO2. De doelen die we hadden gesteld hebben we bereikt en dan ga je nadenken over volgende stappen. Dat viel samen met de opkomst van signalen uit onze sector van de actiegroep Vies Pensioen.’

Beïnvloeding

Het fonds investeert niet langer in bedrijven die meer dan 50% van hun omzet uit olie of gas halen. Maar een concern dat naast hernieuwbare energie – bijvoorbeeld windparken – ook wat omzet uit fossiel haalt, kan nog wel in de portefeuille zitten. Andere grote beleggers blijven juist wel bij de fossiele brandstof om ze scherp te houden en te zorgen dat zij hun ambities gaan halen. Door financiële druk uit te oefenen, denken zij zo een verschil te kunnen maken. Ook Horeca en Catering doet in bepaalde sectoren aan deze beïnvloeding of engagement, maar acht zichzelf te klein om enige invloed uit te kunnen oefenen in de fossiele sector.

ABP nog niet

Het Nederlandse ABP, één van de grootste pensioenfondsen ter wereld, zit naar eigen zeggen nog voor meer dan 13 miljard euro in fossiele bedrijven. Waar vergelijkbare pensioenfondsen in Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië en de VS hun belangen in de fossiele energie afstoten, denkt ABP juist als actieve aandeelhouder invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van fossiele bedrijven. Een andere reden waarom ABP niet uit fossiel wil is dat het pensioenfonds energie toegankelijk wil houden voor kwetsbare gemeenschappen.