‘Tot 15% mkb krijgt problemen zonder staatssteun’

Volgens Euler Hermes komt zonder staatssteun 7% tot 15% van de Europese mkb-bedrijven de komende vier jaar in de problemen doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Desondanks is de kredietverzekeraar duidelijk: ‘Stoppen met steunmaatregelen is voor een gezonde economie raadzaam en noodzakelijk.’

Euler Hermes nam wat cijfers onder de loep, maar beperkte zich wel tot die van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland zijn geen cijfers bekeken. Er zijn drie indicatoren in beeld gebracht die vier jaar vóór een faillissement al zichtbaar maken of een bedrijf mogelijk in betalingsproblemen komt: winstgevendheid, kapitalisatie en rentedekking. ‘Hieruit blijkt dat 7% van het mkb in Duitsland mogelijk in de gevarenzone komt, 13% in Frankrijk en 15% in het Verenigd Koninkrijk. Hadden overheden afgelopen periode geen steunmaatregelen genomen, dan waren deze percentages aanzienlijk slechter uitgevallen, namelijk 17% voor Frankrijk en 26% voor het VK.’

Overcompensatie door overheidssteun

Risk director bij Euler Hermes Nederland Johan Geeroms concludeert dat de kwetsbaarheid van het Europese mkb toeneemt, ‘maar tegelijkertijd is het midden en kleinbedrijf iets minder kwetsbaar dan in 2019, de periode vóór corona’. De overheidsmaatregelen hebben dus overgecompenseerd, stelt hij. ‘Stoppen met steunmaatregelen is voor een gezonde economie dan ook raadzaam en noodzakelijk. Nu we teruggaan naar normaal, moeten bedrijven weer op eigen kracht presteren. Dat zal niet voor iedereen meevallen. Het is belangrijk dat ondernemers beseffen dat de kans toeneemt dat klanten kunnen omvallen en dat rekeningen niet worden betaald.’

Toeleveringsketen in gevarenzone

In de gevarenzone zitten in Duitsland vooral de toeleveranciers voor de auto-industrie en de transportsector, de elektronica en de papierhandel. De toeleveringsketen rondom automotive is ook in Frankrijk kwetsbaar, net als energie en agrifood. In het VK staan energie, toeleveranciers voor de auto-industrie, bouw en detailhandel bovenaan. Bedrijven moeten juist nu alert zijn, aldus Geeroms. ‘Hoe komen jouw afnemers uit deze crisis naar voren? Zorg dat je in contact blijft met klanten en weet wat er speelt. Dat geldt ook voor klanten waarmee al jaren wordt samengewerkt. Let op facturen die te lang open staan. Ga er op tijd achteraan, want juist komende periode kan het net anders lopen dan ondernemers als vanzelfsprekend aannemen.’