Crocs ontwijkt belasting via nieuwe Nederlandse sluiproute

Het Amerikaanse bedrijf Crocs heeft een nieuwe fiscale sluiproute via Nederland ontdekt. Dat schrijft NRC.

CV/BV

Belasting ontwijken via een Nederlandse cv/bv-structuur is sinds vorig jaar fiscaal niet meer aantrekkelijk door ingrijpen vanuit Brussel en Washington. Crocs paste die route sinds 2006 toe. Door schuiven met merkenrecht heeft Crocs nu een nieuwe manier gevonden om belasting te ontwijken via Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform The Investigative Desk voor NRC.

Wegstrepen

Het werkt als volgt: een Nederlandse bv van Crocs koopt de intellectuele eigendom van de Nederlandse cv, met geld van een derde zusterbedrijf. De bv mag de aankoop afschrijven, waardoor een post van in dit concrete geval 492,5 miljoen dollar (€ 419 miljoen) ontstaat. Dat bedrag streept Crocs weg tegen toekomstige winsten, waardoor het bedrijf naar verwachting tientallen miljoenen minder belasting hoeft te betalen in Nederland. Die toekomstige belastingvrije winsten zijn afkomstig van over de hele wereld. Voor iedere verkocht paar plastic schoenen in Japan, Puerto Rico of Australië betalen plaatselijke verkopers een vergoeding aan de Nederlandse postbus-bv.

Nieuwe wetgeving

Het kabinet werkt aan een wet die aftrekken van intellectueel eigendom om belasting te ontwijken onmogelijk moet maken. Naar verwachting gebeurt dat komende Prinsjesdag, 21 september. Crocs wilde niet reageren op het artikel.

Bron: NRC