Campagne gestart voor ondernemers met geldzorgen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een nieuwe campagne gestart om ondernemers en ZZP’ers die – vaak als gevolg van de coronacrisis – met geldzorgen kampen de weg naar hulp te wijzen. Er is een anonieme online check mogelijk om te bepalen hoe je er financieel voor staat en of het verstandig is om hulp te zoeken.



Anonieme check

De ervaring leert namelijk dat ondernemers vaak pas hulp zoeken als geldzorgen geldproblemen zijn geworden, licht het ministerie de campagne toe. Ondernemers met geldzorgen kunnen op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte test anoniem checken hoe zij er financieel voor staan en of het verstandig is om hulp te zoeken. Zij zien dan direct welke hulp er is, passend bij hun specifieke situatie. Dit varieert van coaching door andere ondernemers, persoonlijk advies van de KvK, online tools tot schuldhulp van de gemeente. Wie liever direct in gesprek gaat, krijgt via het gratis telefoonnummer 0800-8115 advies op maat. Een belangrijk advies voor iedereen met geldzorgen: blijf in gesprek en probeer zoveel mogelijk samen een oplossing te vinden. De bereidwilligheid van bedrijven en organisaties om mee te denken is groot en er is vaak meer mogelijk dan men denkt.

Geldfit.nl

Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal publieke en private partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers met geldzorgen actief door naar de online test. Alleen al dit jaar hebben meer dan 60.000 mensen een test gedaan en persoonlijk advies gekregen over hun financiële situatie. Ook ontvingen ruim vierduizend ondernemers een advies op maat via Geldfit.nl.

Bron: ministerie SZW