TVL-regeling wordt mogelijk toch verlengd

Het kabinet denkt erover om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verlengen tot na 1 oktober. Steunregelingen voor specifieke sectoren blijken namelijk te ingewikkeld te zijn om op te tuigen. Dat meldt BNR op basis van Haagse bronnen.

Het kabinet liet onlangs weten dat alle steunregelingen per 1 oktober worden stopgezet vanwege de aantrekkende economie en de steeds beperktere economische invloed van corona(maatregelen). Voor de nachtclubs en disco’s, die nog veel last hebben van de resterende coronamaatregelen, zou er een gerichte compensatieregeling komen als ze ook na 1 oktober niet open kunnen. Het kabinet liet daarover weten: ‘Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.’

Verlenging TVL

De mogelijkheden blijken nu na nader onderzoek dus zeer beperkt te zijn. Daarom wordt gedacht aan verlenging van de TVL-regeling. Ook in de Tweede Kamer zou daar steun voor zijn. Of 30% omzetverlies de grens blijft om in aanmerking te komen voor steun is nog niet duidelijk.

D66-Kamerlid Romke de Jong staat positief tegenover het doortrekken van de TVL-regeling, laat ze aan BNR weten: ‘Als wij maatregelen opleggen aan ondernemers, dan verdienen zij ook steun. Zij moeten kunnen ondernemen en dat wordt moeilijk met maatregelen.’