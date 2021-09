De vaste reiskostenvergoeding vervalt – dit moet je weten

De overheid belast de eerste 19 cent per km van de reiskosten woon-werk niet. Met andere woorden: werkgevers betalen geen belasting over de reiskostenvergoeding die zij aan werknemers betalen. Maar nu het grootste deel van werkend Nederland vanuit huis werkt, maken zij vrijwel geen woon-werk kilometers meer, terwijl de vaste reiskostenvergoeding in veel gevallen wel gewoon doorloopt. Daarom stelt het kabinet nu dat reiskosten die zijn vergoed, maar waarvoor niet is gereisd, eigenlijk extra inkomen zijn. En inkomen moet wél worden belast. Om deze reden komt de traditionele vaste reiskostenvergoeding per 1 oktober 2021 te vervallen.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Als werkgever moet je vanaf 1 oktober 2021 de vergoede reiskosten van je medewerkers kunnen verantwoorden. Dit geldt voor medewerkers die minder dan 60% van hun tijd naar werk reist. Je moet dus kunnen aantonen dat de vergoede kilometers ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Blijf jij de traditionele vaste reiskostenvergoeding hanteren, maar kun je niet aantonen dat je medewerkers deze kilometers daadwerkelijk afgelegd hebben, dan moet je belasting over dit bedrag afdragen.

Zo registreer je eenvoudig zakelijke kilometers

