Grant Thornton slaat handen ineen met douane-adviesbureau

Grant Thornton is gaan samenwerken met Customs Knowledge, een adviesbureau op het gebied van douane, product- en voedselveiligheid en internationale handel. De twee kantoren richten zich op geïntegreerd advies ten aanzien van fiscale vraagstukken op het gebied van douane en btw.

Met de samenwerking anticiperen Grant Thornton en Customs Knowledge op de toenemende vraag naar geïntegreerde kennis en een allesomvattende aanpak van zowel het douanerecht als de omzetbelasting bij internationale goederenstromen. ‘De twee kantoren vullen elkaar inhoudelijk aan: Customs Knowledge richt zich vooral op vraagstukken op het gebied van het douanerecht, waar Grant Thornton gespecialiseerd is in btw-vraagstukken binnen internationale handel, logistiek en vervoer. We adviseren en procederen veel voor internationale cliënten en multinationals. Met deze samenwerking kunnen we deze markt nog beter bedienen. Het sterke internationale netwerk van Grant Thornton en onze hoogwaardige expertise op het gebied van douanerecht, vormen gezamenlijk veel voordelen voor cliënten’, zegt advocaat Bart Boersma, oprichter van Customs Knowledge. Zijn bedrijf voert onder meer bezwaar- en beroepsprocedures bij de diverse gerechtelijke instanties en geeft opleidingen, workshops en trainingen. Daarnaast begeleidt Customs Knowledge bij controles van de Douane, bij het aanvragen van vergunningen of bij het optimaliseren van de douanelogistiek.