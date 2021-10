Exact wil nieuw talent aantrekken met 3D-karakters

Met een campagne waarin medewerkers centraal staan als 3D-animatie wil Exact zich in de kijker spelen voor nieuw talent dat op zoek is naar een baan in de techsector. Het Delftse softwarebedrijf wil uitdragen dat divers talent echt de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Echte karakters

De vernieuwende 3D-campagne, die samen met bureau Phunk is ontwikkeld, past helemaal in de stijl van Exact. Te meer omdat er van échte Exact-werknemers een 3D-karakter is gemaakt. Om meer te laten zien van het karakter van de Exacter, zijn er eigenschappen toegevoegd die hem of haar typeren aan de hand van visuele effecten. Het laat zien hoeveel verschillende persoonlijkheden er werken. Zo zie je bijvoorbeeld denker en powervrouw Marianne, werkzaam als developer in de tech department, op de website transformeren naar de real-life Marianne.

Florien de Nijs, Chief HR Officer bij Exact: “We merken, net als andere bedrijven, dat het steeds uitdagender wordt om nieuwe collega’s te vinden, vandaar dat we deze campagne linken aan wie wij zijn. Exact gaat om het leveren van software maar ook om mensen en de diversiteit van collega’s wat ons een sterk team maakt. Deze campagne is een eerbetoon aan onze huidige collega’s (karakters) en toekomstige collega’s die ons nog completer zullen maken”. De Nijs vervolgt: “We willen benadrukken dat we een zeer divers werknemersbestand hebben – onze medewerkers werken in 13 landen met 50 nationaliteiten – en iedereen bij ons de kans krijgt om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Met deze campagne willen we tot uiting brengen hoe het is om bij Exact te werken vanuit een persoonlijk perspectief.”

Multi-touchpoint campagne

De campagne is 360º ingestoken en is met name online zichtbaar via video, banners en homepage takeovers. Op LinkedIn en Instagram worden de specifieke sectoren getarget waar vanuit talent acquisitie de nadruk op ligt. Offline zet Exact vooral in op de regio met printadvertenties in lokale dagbladen, bestickering van poolauto’s en de voorgevel van het hoofdkantoor in Delft aan de A13. Ook zal Tram 1 tussen Delft en Scheveningen twee maanden lang bestickerd zijn met figuren uit de 3D-campagne.

Petra Vunderink, Head of Marketing Communications bij Exact: “Onze campagne ‘Zoveel karakters, zoveel Exacters’ leent zich bij uitstek voor visueel onderscheidende uitingen, met typerende media-inzet als onze eigen auto’s, ons pand langs de A13 en een tram. Intern is er al enthousiast gereageerd op het concept dat binnenshuis is ontwikkeld. Onze collega’s gebruiken de campagne-uitingen op hun social media, wat voor ons bewijst dat Exacters trots zijn op hún bedrijf en dat ze ons als werkgever willen aanbevelen.”