Pensioenbranche wil uitstel wet verdeling pensioen bij echtscheiding

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie willen dat de Tweede Kamer voorlopig niet de wet behandelt die het pensioen van gescheiden partners voortaan automatisch verdeelt. Ze vrezen dat die verdeling straks over het hoofd wordt gezien door scheidende stellen.

De Wet pensioenverdeling bij scheiding is begin 2019 al geconsulteerd. Toen lieten beide organisaties al weten dat de verandering dat gescheiden partners straks standaard recht hebben op de helft van het pensioen van hun ex, ook vereist dat pensioendeelnemers daar goed over worden ingelicht en een weloverwogen keuze kunnen maken. Een gemaakte keuze kan namelijk niet meer worden teruggedraaid.

Standaard verdeling

Wat Verbond en federatie betreft, wordt het wetsvoorstel uitgesteld. De Tweede Kamer zou het deze maand behandelen. Niet dat het voorstel slecht is, aldus beide organisaties. Ze zien ook het voordeel dat het opgebouwde pensioen direct bij de scheiding automatisch wordt verdeeld. Nu is daar pas sprake van op pensioendatum, vaak met complicaties tot gevolg. Maar als partners in de nieuwe situatie geen pensioen willen delen, moeten ze dat tijdens de scheiding afspreken en direct doorgeven. Ben je te laat, dan staat de verdeling al vast. De vrees bestaat dat dat over het hoofd wordt gezien. ‘Wij zijn bang dat er eerder minder dan meer over gepraat zal worden door adviseurs nu er een wettelijke standaardverdeling is’, zegt Verbondsdirecteur Harold Herbert in het FD.

Een verplicht pensioenplan als onderdeel van de scheiding zou een oplossing kunnen zijn, maar dat wil het kabinet niet. Bovendien zouden de keuzemogelijkheden eenvoudiger moeten worden gemaakt, bepleiten de pensioenuitvoerders. Anders kunnen ze de aanpassingen niet doorvoeren voordat de wet ingaat; die staat nu voor 1 juli volgend jaar gepland.

