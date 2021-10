Reorganisaties verhogen het risico op verzuim: voorkom extra kosten

Als accountant heeft u te maken met klanten voor wie de coronacrisis grote impact heeft op de onderneming en bedrijfsvoering. In sommige branches is de vraag van klanten veranderd of zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Dit geeft werkgevers grote zorgen. Met de NOW-regeling konden bedrijven in ieder geval het loon van hun medewerkers doorbetalen en zo de tijd overbruggen. Maar deze regeling is gestopt per 1 oktober 2021 en niet elk bedrijf heeft hier gebruik van kunnen maken. Om tijdens de coronacrisis het hoofd boven water te houden, besparen sommige werkgevers op hun uitgaven door te reorganiseren. Een reorganisatie kan grote impact hebben op medewerkers en daarmee ook op verzuim. En dat brengt weer risico met zich mee voor de werkgever.

Stress en onzekerheid

Een reorganisatie kan heftig zijn en brengt vaak de nodige spanningen met zich mee. Deze spanningen kunnen leiden tot emotionele uitputting, stress en andere gezondheidsklachten bij medewerkers. Dit kan verzuim als gevolg hebben. Vaak speelt onzekerheid een grote rol bij verzuim tijdens een reorganisatie. Behoud ik mijn baan? Wat gaat er veranderen? Blijven mijn collega’s hier nog werken? Dit zijn een aantal vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen. Medewerkers hebben het gevoel niet te weten waar ze aan toe zijn en kunnen zich daarom niet goed voorbereiden op de nieuwe situatie. Dit kan tot zoveel stress en fysiek of mentaal ongemak leiden, dat medewerkers zich ziekmelden. Ook kunnen medewerkers minder gemotiveerd raken doordat ze vooraf al weten dat ze hun baan verliezen door de reorganisatie.

Verzuim voorkomen tijdens een reorganisatie

Werkgevers kunnen verzuim voorkomen door goed met hun medewerkers te communiceren over de reorganisatie. Betrek ze in het proces en bied waar mogelijk ondersteuning. Zo kunnen de negatieve effecten van een reorganisatie zoveel mogelijk beperkt worden, en daarmee ook verzuim. Gelukkig kan een reorganisatie ook positieve effecten hebben. Dit kan leiden tot een andere of zelfs betere inzetbaarheid, en daarmee ook tot minder verzuim.

Goede communicatie

Goede communicatie speelt een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het uitleggen van de reden van de reorganisatie, welke stappen er genomen worden en hoe de nieuwe situatie wordt vormgegeven. Hierbij is het essentieel om op tijd nieuwe informatie te geven en medewerkers op de hoogte te houden met tussentijdse updates. Op die manier weten medewerkers altijd wat er speelt en kunnen ze zich beter voorbereiden op een nieuwe situatie. Als werkgevers regelmatig in gesprek blijven met medewerkers, blijven ze op de hoogte van wat er speelt en welke vragen, zorgen en onzekerheden medewerkers hebben. Als de stress door de reorganisatie te hoog wordt, kunnen medewerkers uitvallen. Werkgevers kunnen dit voor blijven door onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen en duidelijkheid over de situatie te geven. Dit kan op termijn verzuim als gevolg van een een reorganisatie voorkomen.

Enkele voorbeelden van vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen:

Wat betekent de reorganisatie voor mij en mijn collega’s?

Verdwijnen er banen? En zo ja, van wie en hoe worden we daarin begeleid?

Is er sprake van omscholing? Voor wie?

Hoe ziet mijn rol eruit na de reorganisatie?

Onze tip voor werkgevers: let hiernaast ook (extra) goed op signalen die kunnen wijzen op toekomstig verzuim.

Medewerkers betrekken bij het proces

Tijdens een reorganisatie verandert er in de meeste gevallen veel, ook voor de toekomstige rol van sommige medewerkers. Het is goed voor werkgever om medewerkers te betrekken in dit proces. Laat ze meedenken over hun eigen toekomstige rol binnen de organisatie. Betrek ze bij beslissingen over taken en verantwoordelijkheden van hun nieuwe rol. Bespreek met medewerkers hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zo krijgen ze meer duidelijkheid en voelen ze zich gehoord en meer betrokken bij de (re)organisatie.

Ondersteuning bieden met coaching en training

Bij reorganisaties is het belangrijk om medewerkers voor, tijdens en na de reorganisatie ondersteuning te bieden. Over het algemeen is het goed om hen deel te laten nemen aan trainingen/workshops over het omgaan met veranderingen. Daarnaast kunnen werkgevers ook andere vormen van coaching en training aanbieden. Stem dit per medewerker of team af, zodat iedereen de juiste persoonlijke ondersteuning krijgt. Op deze manier kunnen medewerkers zich ontwikkelen in het omgaan met de verandering.

Bron: Sazas