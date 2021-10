Piekbelasting bij Big 4 doet accountants vertrekken

Het aantal finance-vacatures bij de Big 4 lag in het derde kwartaal 36% hoger dan in Q4 2019, het laatste volledige kwartaal voor het uitbreken van de coronacrisis. De grote accountantskantoren merken dat accountancytalent steeds vaker vertrekt naar werkgevers waar de werkdruk gelijkmatiger verdeeld is.

Steeds meer vraag

De vraag naar nieuwe medewerkers kelderde bij het uitbreken van de coronacrisis, begin 2020, met bijna 50%, zo stelt recruitmentorganisatie Robert Walters op basis van cijfers van Jobfeed. Sinds medio vorig jaar neemt het aantal vacatures bij de Big 4 elk kwartaal weer toe. Inmiddels is de vraag ruim (+36%) groter dan in het laatste ‘normale’ kwartaal voor de pandemie.

3370 vacatures

Die stijgende vraag van de Big 4 accountantskantoren volgt een landelijke trend: ook veel andere bedrijven en organisaties hebben moeite met het vinden van gekwalificeerde financials. Zo stonden er in het derde kwartaal van 2021 3370 vacatures voor accountants open, een stijging van 41% ten opzichte van een jaar eerder en tevens het hoogste aantal accountancyvacatures in de voorbije twee jaar.

Concurrentie en verloop

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor de Big 4 niet alleen lastig om nieuwe professionals te werven, het is tevens een reden dat financials naar andere organisaties overstappen, merkt recruitment consultant Rob Steur. ‘De toch al zware werkdruk bij de Big 4 wordt nog heviger omdat de personeelstekorten ervoor zorgen dat het werk over minder mensen verdeeld kan worden. Gevolg: de piekbelasting in het busy season is nu zó zwaar dat nog meer accountants dan voorheen naar andere bedrijven vertrekken. Daar is de werkdruk niet per se minder, maar wel gelijkmatiger over het jaar verdeeld.’

Wegkapen

De grote vier accountantskantoren lopen door de krapte op de arbeidsmarkt ook nog een ander risico: andere bedrijven proberen vaker hun eigen personeelstekorten op te lossen door talent actief bij de Big 4 los te weken. Zo merkt Robert Walters dat steeds meer bedrijven Big 4-talent proberen aan te trekken door ook de studieschuld over te nemen bij een overstap. Bij veel accountantsopleidingen worden werk en studie gecombineerd en schiet de werkgever de opleidingskosten voor.

Minder regels

Tot slot is een overstap naar het bedrijfsleven of kleinere accountantskantoren volgens Steur aantrekkelijk omdat er minder druk is van toezichthouders. ‘Het werk op een kleiner accountantskantoor met een minder strikte scheiding tussen controle en advies vinden velen daarom veel leuker en afwisselender. Daarnaast is de sfeer er vaak gemoedelijker en zijn de lijnen korter.’

Bron: Robert Half