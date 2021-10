Mag je als dga meedoen aan een collectieve pensioenregeling?

Wanneer je als dga van een onderneming voor de werknemers een collectieve pensioenregeling afsluit, mag je daar dan eigenlijk ook zelf aan meedoen?

Je mag als dga, net als ‘gewone’ werknemers pensioen opbouwen. Meedoen aan een pensioenregeling voor werknemers zou ook moeten kunnen, maar er zijn wel wat praktische aandachtspunten.

Wetgeving

Pensioen opbouwen is geregeld in twee wetten. De eerste wet is de Wet Loonbelasting. Daarin staat hoeveel pensioen je maximaal mag opbouwen. Als dga val je gewoon onder deze wet en gelden dezelfde regels voor je pensioen opbouwen. De tweede wet is de Pensioenwet. Die wet gaat onder andere over bescherming van het pensioen van de werknemer. Een dga valt niet onder deze wet.

Communicatie uitvoerders

Pensioenuitvoerders stellen pensioenreglementen en pensioenoverzichten op volgens de regels van de Pensioenwet. Die documenten sluiten dus niet aan op de situatie van de dga, want die valt immers niet onder de Pensioenwet. Wanneer je als dga pensioen opbouwt in de pensioenregeling van je werknemers, dan krijg je dus ‘verkeerde’ documenten.

Bescherming bij faillissement

Het pensioen van een werknemer is beschermd bij een faillissement van de werkgever. Het pensioen van de dga, ook als het verzekerd is, blijft niet zonder meer buiten schot. Of het pensioen daadwerkelijk wordt uitgewonnen, is uiteindelijk aan de curator. Onder andere de bescherming bij faillissement is een belangrijke omissie in de juridische stukken wanneer je als dga meedoet aan een collectief van de gewone werknemers.

Oplossing

Er zijn uitvoerders die toestaan dat je als dga meedoet aan een collectief voor werknemers. De dga tekent dan een verklaring waarin de Pensioenwet wordt uitgesloten en onder andere de afkoopmogelijkheid bij faillissement wordt opgenomen.

Medische waarborgen

Voor werknemers aan een collectieve pensioenregeling geldt een keuringsverbod. Voor een dga geldt dit verbod niet. Er mogen dus medische waarborgen worden gevraagd en dat gebeurt in de praktijk ook.

Waarom zou je als dga mee willen doen aan het collectief?

Als dga meedoen aan een collectieve pensioenregeling van de werknemers heeft een aantal voordelen. Allereerst zijn er op dit moment bijna geen individuele dga-producten meer te verkrijgen. Een ‘gewone’ lijfrente is minder geschikt omdat de premieruimte vooralsnog veel beperkter is. Dus wanneer je mee kunt doen aan een collectieve regeling, ben je verzekerd van een product. Daarnaast kan het aanzienlijk schelen in de advieskosten. Je kunt als dga inschuiven in een bestaand – reeds goed geadviseerd – product. Er hoeft dan geen nieuw product te worden geadviseerd, wat een besparing in kosten met zich meebrengt. En die besparing is niet eenmalig, maar periodiek. Iedere aanpassing van het product en/of de wet vraagt immers een nieuw advies. Doe je als dga mee met het collectief, dan loop je automatisch mee in de aanpassingen.

Conclusie

Het is als dga dus (beperkt) mogelijk om mee te doen met het collectief van je werknemers. Niet iedere pensioenuitvoerder staat dit toe, dus controleer goed of het bij jullie uitvoerder wel kan. Vervolgens dient er een verklaring te worden getekend, maar dan kan je als dga, onder aanlevering van medische waarborgen, gewoon toetreden.

Jan van Harten MPLA CCFP is pensioenspecialist bij Gommer Pensions Group.

Deze bijdrage is eerder gepubliceerd op Pensioen Vanmorgen. Met Pensioen Vanmorgen onderbouw je jouw pensioenkennis. Je volgt relevante ontwikkelingen en krijgt nieuwe inzichten door zowel korte als beschouwelijke artikelen. Abonneer je op Pensioen Vanmorgen en ontvang alle ins en outs over pensioenen voor een goed onderbouwd pensioenadvies.