In 3 stappen van accountant naar datagedreven adviseur

De accountant van 2025 werkt met concrete data en is hiermee de concurrent voor. Je dienstverlening is namelijk veel moeilijker te vergelijken voor ondernemers en de toegevoegde waarde komt veel duidelijker naar voren dan bij andere kantoren. Reden om als datagedreven adviseur aan de slag te gaan. Hoe? Dat leggen we je uit in deze 3 stappen.



Nieuwe basis voor commodity dienstverlening

Waarom is het zo belangrijk om als datagedreven adviseur aan de slag te gaan? 90% van de ondernemers is van plan om in 2022 verder te investeren in digitalisering. Denk aan Big Data en Data Analytics, waardoor zij beter inzicht krijgen in het (koop)gedrag van klanten. Hierdoor wordt het eenvoudiger om producten en diensten op maat aan te bieden en dus hun omzet te vergroten. Hier zit een mooie kans voor de accountant. Met een actuele boekhouding laat je de ondernemer per dag zien hoe zijn bedrijf er financieel voor staat. Dit helpt de ondernemer verder. Er kan eerder bijgestuurd worden en sneller geïnvesteerd worden. Datagedreven adviseren is hiermee de nieuwe commodity dienstverlening voor de accountant van 2025. Simpelweg omdat de moderne ondernemer dit verwacht. Maar hoe kom ik tot deze nieuwe commodity dienstverlening? Dat leggen we je uit in deze 3 stappen.

Stap 1. Investeren in kennis vaardigheden en middelen

Allereerst is het belangrijk dat je als datagedreven adviseur over de juiste kennis, vaardigheden en middelen beschikt. Een ondernemer datagedreven adviseren gaat namelijk niet van de een op andere dag.

Kennis

Je hebt kennis nodig van de klant, van IT-systemen en operationele cijfers. Met kennis van de klant bedoelen we dat je weet wie de klant is en wat zijn toekomstvisie is. Dit maakt het eenvoudiger om straks gericht datagedreven te adviseren. En voor het verzamelen van data is kennis van IT-systemen onmisbaar.

Vaardigheden

De datagedreven adviseur weet goed om te gaan met slimme tooling. Door het juist gebruiken van de tools weet je dat de data schoon is. Verder is de datagedreven adviseur goed in het onderhouden van relaties, om de (veranderende) KPI’s van de ondernemer te achterhalen. En tot slot analytisch ingesteld om cijfers te vertalen naar concrete adviezen.

Middelen

Voordat je datagedreven gaat adviseren is het belangrijk dat data actueel en nauwkeurig is. Daarbij komen twee uitdagingen kijken. 1. Het vergaren van actuele data. 2. Het waarderen en presenteren van data, zodat ze werkelijk bijdragen aan het vergroten van inzicht in de onderneming. Slimme IT-middelen helpen om deze uitdagingen aan te gaan. Om te beginnen een backoffice-tool, waarmee de administratie van een ondernemer snel en efficiënt verwerkt wordt. Deze tool is belangrijk om cijfers snel te vergaren. Voor uitdaging 2 is een dashboard-tool een handig hulpmiddel. Dashboarding helpt relevante data op een eenvoudige manier te presenteren en visualiseren.

Uitgangspunt blijft dat alle datastromen en informatiestromen strak georganiseerd zijn. Dat de primaire processen binnen het kantoor naadloos op elkaar aansluiten en dat de rapportagetools direct aansluiting hebben op het grootboek. Dat is de basis. Daarna ga je de data ontsluiten.

Stap 2. Data ontsluiten

Voor het ontsluiten van data is het noodzakelijk dat je informatiestromen integraal benaderd. Accountancy Vanmorgen noemt een aantal belangrijke schakelpunten in het informatierangeerterrein, namelijk:

Actuele informatie,

gecombineerd met complete klantinformatie in CRM-systemen.

Relevante informatie uit de boekhouding,

gekoppeld aan goede workflowsystemen en vakkennis en-vaardigheden binnen het kantoor.

Omdat bovenstaande schakelpunten strak met elkaar verbonden zijn resulteert dat zich in diepgaande analyses. Hiermee heb je data beschikbaar waarmee je:

benchmarks uitvoert;

compliances monitort;

dips in de omzet verklaart;

personeelsinzet voorspelt;

procesverbeteringen doorvoert.

Stap 3. Data concretiseren

Na het ontsluiten van de data ga je onderzoeken welke data nou echt relevant is voor de ondernemer, want iedere ondernemer heeft weer andere KPI’s. Bijvoorbeeld de winst per product of dienst, het rendement op een investering of de churn rate.

Kortom datagedreven adviseren helpt jouw kantoor concurrentievoordeel te realiseren en het helpt jouw klant bij de groei van het bedrijf. Een win-win situatie dus. Gelukkig zijn er al een hoop (60%) accountants die data vaker in willen zetten om klanten beter te adviseren. Dit blijkt uit het Accountancy ICT Innovatie onderzoek. Daarmee zijn zij de accountant van 2025. Wil je weten hoe de accountant van 2025 er verder uitziet? Download dan ons e-book: De accountant van 2025. Deze trends en ontwikkelingen schudden het accountancyvak op.

Bron: In 3 stappen van accountant naar datagedreven adviseur – DizzyData