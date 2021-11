Stelende werknemer heeft 1000 jaar nodig om schuld terug te betalen

Volgens de accountant van een woonwinkel in Lisse was de kans dat een frauduleuze ex-werkneemster tegen de lamp liep ‘best klein’. De werkgever zit met de gebakken peren. Hij is voor 625.000 euro gedupeerd door zijn voormalige medewerker. De kans dat hij dit geld ooit terugkrijgt is niet ‘best klein’, maar ‘extreem klein’.

Luxe leven

Een moeder van drie kinderen uit Voorhout heeft in tien jaar tijd van haar werkgever 625.000 euro achterovergedrukt. Ze werkte op de administratie van een woonwinkel in Lisse. In tien jaar tijd maakte ze allemaal spookrekeningen aan. Geld ging niet naar haar werkgever maar naar haar rekening en die van de kinderen. Ze had er zo’n tien op haar naam staan. Het verduisterde geld werd uitgegeven aan een luxe leven en aan gokken. Er is niets meer van over. Omdat het om een enorm bedrag gaat, eist de officier van justitie een jaar celstraf tegen de vrouw.

Spookfacturen

Meestal schreef ze rekeningen uit op vervoersdienst DHL, die nooit iets heeft gemerkt van de fraude. Toen ze ineens de naam van een klant gebruikte die zijn rekening al had betaald, kwam de verduistering in 2019 aan het licht. Er volgde ontslag en de vrouw werd vorig jaar door de kantonrechter veroordeeld tot het terugbetalen van de schade, die toen werd geraamd op 535.000 euro. De vrouw kreeg daarop ontslag bij de werkgever waar ze inmiddels voor werkte. Inmiddels heeft ze een nieuwe baan voor 14 uur per week. Ze kan maximaal 600 euro per jaar terugbetalen, zegt haar advocaat.

Zonder rente

De woonwinkeleigenaar kan zelf uitrekenen dat het duizend jaar duurt voor hij zijn 625.000 euro terug heeft. Hoeveel eeuwen erbij komen als er ook wettelijke rente in rekening wordt gebracht, bleef bij de rechtszaak buiten beschouwing. De werkgever snapt dat hij naar zijn geld kan fluiten. Hij noemt de ex-werkneemster ‘geraffineerd’. Zijn accountant zei dat de kans dat ze tegen de lamp zou lopen, best klein was. ‘Als er meteen actie was ondernomen toen dit aan het licht kwam, had ik nog wat geld terug kunnen halen want ze heeft meteen de auto verkocht’, aldus de gedupeerde werkgever.