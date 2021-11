Curator start rechtszaak tegen bestuurders failliet Progress Accountants & Adviseurs

Curator Henk-Jan ter Waarbeek van het Zevenaarse Wiggers Faber is een rechtszaak gestart tegen de bestuurders van het Doetinchemse accountantskantoor Progress Accountants & Adviseurs, voormalig accountant Leo Godschalk en diens Lamaso Holding BV uit Didam. De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur dat waarschijnlijk een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Dat blijkt uit een recent faillissementsverslag.

Door Misha Hofland

Accountancy Vanmorgen meldde in april van dit jaar het faillissement van het in 2014 opgerichte Progress. Het accountantskantoor werd al twee keer eerder failliet verklaard, maar daartegen is telkens met succes verzet ingesteld omdat met de aanvragers een regeling kon worden getroffen. Volgens curator Ter Waarbeek lijkt het er op dat het Doetinchemse accountantskantoor gebukt gaat onder een forse schuldenlast en het bedrijf deze schulden niet of nauwelijks meer kon betalen.

Progress Accountants & Adviseurs was gevestigd aan het Alfred Mozerplein 90 in Doetinchem. Het bedrijf is een dochter van Lamaso Holding BV, dat op hetzelfde adres is gevestigd. Leo Godschalk is van die holding de eigenaar, een voormalig accountant die volgens het NBA-register per 31-10-2018 is uitgeschreven als RA. De website van het Gelderse accountantskantoor is nog in de lucht, maar geeft verder niet al teveel informatie prijs over het profiel van het bedrijf.

Onbehoorlijk bestuur

Curator Ter Waarbeek constateerde al snel na het laatste faillissement dat er bij Progress over de boekjaren 2016 tot en met 2019 niet aan de deponeringsplicht is voldaan. Om die reden is automatisch al sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW. Inmiddels is hij weinig wijzer geworden over de financiën van het Achterhoekse accountantskantoor. Godschalk houdt zich onbereikbaar voor de curator, blijkt uit het laatste faillissementsverslag: ‘Ondanks herhaalde verzoeken en sommaties heeft het bestuur van gefailleerde (vrijwel) geen informatie, administratie of gegevens aan de curator verstrekt. Gefailleerde beschikt kennelijk niet over een administratie en heeft kennelijk niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarnaast zijn de jaarrekeningen over boekjaren 2016 tot en met 2019 niet gedeponeerd. Daarmee heeft gefailleerde haar deponeringsplicht geschonden. Om voorgaande redenen is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven en wordt op grond van de wet vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is van oordeel dat er ook zelfstandige grondslagen bestaan op grond waarvan gesteld kan worden dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.’

Rechtszaak en derdenbeslag

Inmiddels is de curator een rechtszaak gestart tegen Godschalk en diens Lamaso Holding. Bovendien is er derdenbeslag gelegd, schrijft Ter Waarbeek: ‘De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de (middellijk) bestuurders van gefailleerde, zijnde de heer Godschalk en Lamaso Holding B.V., in rechte betrokken en vordert – kort gezegd – veroordeling van de heer Godschalk en Lamaso Holding B.V. tot betaling van het tekort in het faillissement, nader op te maken bij staat. De curator heeft ten laste van de heer Godschalk derdenbeslag gelegd onder een notaris. De notaris heeft verklaard dat het nog onduidelijk is of het beslag doel heeft getroffen.’

De rechtszaak loopt momenteel nog. Daaruit zal moeten blijken hoe het faillissement verder afgewikkeld wordt. De schuldpositie van Progress wordt momenteel nog in kaart gebracht door de curator. Wel is al duidelijk dat de fiscus zich met een vordering van € 115.144,25 heeft gemeld.

Accountancy Vanmorgen heeft Leo Godschalk benaderd, maar kreeg geen reactie.