Veel onvrede over nieuwe steunmaatregelen: teleurstellend, inconsistent, onvoldoende

Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden reageren bijzonder negatief op de uitbreiding van de steunmaatregelen die het kabinet dinsdag aankondigde. Om de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen te compenseren heeft het kabinet daarvoor ongeveer € 1,3 miljard uitgetrokken.

Werkgevers: arbeidskosten niet gecompenseerd

‘Het nieuwe compensatiepakket van het kabinet stelt zeer teleur en vergoedt de schade van ondernemers geenszins. In de praktijk zullen er waarschijnlijk weinig voor in aanmerking komen’, reageren MKB-Nederland en VNO-NCW gezamenlijk weten. De vaste lasten worden gecompenseerd, maar de arbeidskosten niet, en die vormen de bulk van de kosten, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Ook komen er nauwelijks ondernemers in aanmerking voor compensatie van de vaste lasten door de hoge omzetverliesdrempel (30 procent in een kwartaal). Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW komen de consequenties van de huidige situatie zo op het bord van ondernemers. ‘Er is oog voor de belangen van iedereen, zoals de zorg en ongevaccineerden, maar niet voor de belangen van ondernemers. Zij verdienen volledige compensatie nu ze weer worden verplicht om de deuren eerder te sluiten. De ondernemersorganisaties gaan er vanuit dat de lockdown-maatregelen per 4 december van tafel gaan door ‘slimmere interventies. Dit is des te belangrijker als de compensatie zo beperkt blijft. De beste compensatie is alles weer open.’

Vakbonden: inconsistent en armoedig

‘Armoedig’, is de eerste reactie van CNV-voorzitter Piet Fortuin op het steunpakket. Vakbond FNV wil meer steun voor werkenden, nu openingstijden voor winkels en horeca beperkt zijn en mensen met flexbanen uren of hun hele baan kwijtraken, zeker als de beperkte openstelling langer duurt dan drie weken. Zij kunnen zomaar naar huis worden gestuurd en daarmee flink in inkomen achteruit gaan, verwacht de bond. Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter: ‘We hebben deze zomer gepleit voor handhaving van het steunpakket, ook na 1 oktober. Dan hadden werknemers en werkgevers meer duidelijkheid en zekerheid gehad als de situatie weer onzeker zou worden, zoals nu. Vandaag presenteert het kabinet een uitgekleed steunpakket, dat nu niet volstaat, en al helemaal niet als de beperkingen langer dan drie weken duren. De FNV wil dat alles weer uit de kast gehaald wordt als het langer duurt. Dit is ad hoc beleid.’

Werktijdverkorting

De FNV wil dat gebruik kan worden gemaakt van de werktijdverkorting (wtv) omdat in de horeca en detailhandel minder uren gemaakt worden. Dat mag niet afgewenteld worden op de werknemers. Wtv zou een goede oplossing kunnen bieden. Dat is nu niet mogelijk omdat het kabinet vindt dat corona geen onvoorziene omstandigheid is. Boufangacha: ‘Dat is belachelijk! En inconsistent omdat bij de eerste golf de wtv wel gewoon beschikbaar was voor ondernemingen zodat ze hun werknemers in dienst konden houden en verlies van uren konden opvangen. De wtv moet gewoon opengesteld worden!’

Verder vindt de FNV het belangrijk dat er voldoende steun is voor flexers, omdat zij als eerste de dupe kunnen worden. De vakbond pleit voor Tonk en Tozo voor zzp’ers. Maar het kabinet wil helaas niet verder gaan in de steun dan ze nu leveren. Boufangacha: ‘Feitelijk gebeurt er dus niks extra’s in de komende drie weken voor werknemers om banen en inkomen te behouden. Dat is uitermate teleurstellend. We houden nauwlettend in de gaten hoe de ontwikkelingen in de komende weken zullen zijn.’