Novaa voorziet veel extra werk niet-OOB-kantoren door nieuwe vragenlijst AFM

Een nieuwe vragenlijst van de AFM die bij elke controleverklaring ingevuld moet worden, gaat met name kleinere accountants extra werk bezorgen, waarschuwt Novaa.

Directeur Guus Ham schat de impact op een halve tot een hele dag aan extra werk per controle. Hij noemt de invoering door de AFM, die vanaf 1 januari het toezicht voor haar rekening gaan nemen, tegenover het FD disproportioneel, afgezet tegen de gemiddelde € 20.000 voor een accountantscontrole. De krant verwijst ook naar een schatting van de SRA dat de gemiddelde controlekosten met € 6.000 tot € 8.000 stijgen per opdracht door alle (andere) recent ingevoerde maatregelen. ‘Het verbaast ons eigenlijk dat grote ondernemersverenigingen nog niet op hun achterste benen staan’, aldus Ham.

45 seconden per vraag

De toezichthouder zegt zelf dat invullen van de vragenlijst maar 1% of minder van het totale aantal uren kost dat een wettelijke controle in beslag neemt. Anderhalf uur is genoeg, aldus de AFM. Maar Ham is het daar niet mee eens. De toezichthouder baseert zich op een pilot met een formulier met ruim tachtig vragen, waarvan ongeveer de helft meerdere deelvragen kent. ‘Wanneer de AFM zegt dat zoiets in anderhalf uur te doen is, dan heb je per onderdeel gemiddeld dus 0,75 minuut voor het opzoeken, invullen, controleren en het verzenden van het formulier. En dan nog; het gaat niet alleen om het formulier. De beantwoording moet na invoering van de vragenlijst in alle opzichten correct en consistent zijn. Dat moet je als kantoor borgen en daar is een centraal proces voor nodig.’ De Novaa-voorman wijst bovendien op mogelijke vervolgvragen van de AFM, die ook weer beantwoord zullen moeten worden.

De vragenlijst geldt voor niet-OOB-kantoren; er loopt nu een laatste pilot. SRA geeft tegenover het FD geen reactie, NBA zegt niet van de pilots te weten.

Bron: FD