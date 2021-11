Ook komend jaar wijzigingen in verband met Brexit

De Brexit is alweer bijna een jaar geleden. Maar voor ondernemers veranderen ook per 1 januari 2022 nog veel regels en controles in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, waarschuwen, VNO-NCW, MKB-Nederland, evofenedex en de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel.

Zo komt er op 1 januari een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk. Op die datum worden er volledige douaneaangiften en controles ingevoerd. ‘Ondernemers doen er daarom verstandig zich goed in te lezen in deze nieuwe regels en zich tijdig te prepareren’

De BOM

Importregels en grenscontroles worden gefaseerd ingevoerd via het Border Operating Model (BOM). De eerste fase loopt al sinds begin 2020 met regels en controles op een beperkte groep producten. Per 2022 gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte. Verder zijn zogenaamde prenotificaties voor dierlijke en landbouwproducten vanaf komend jaar vereist en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli 2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke of plantaardige producten.

Er is een fonds beschikbaar (de BAR) waaruit geld kan worden ingezet voor het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de Brexit. Nederland kan aanspraak maken op € 810 miljoen.