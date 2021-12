Meer rendement uit je boekhoudafdeling? 5 redenen waarom KPI’s onmisbaar zijn

Meten is weten! Een welbekende uitspraak. Maar wat moet je eigenlijk meten om het rendement van je backoffice te bepalen en te verbeteren. De beste manier is om naar concrete cijfers te kijken vanuit, vaak operationele, data. Stel hier een doel tegenover en jouw KPI’s zijn bepaald. Van hieruit kan je de voortgang ten opzichte van het doel meten en eventueel bijsturen. Echter, er zijn wel honderd KPI’s die je kunt meten. Welke KPI’s je meet is dus afhankelijk van je langetermijndoelstelling. We gaan weer even uit van de wens om meer rust en tijd voor datagedreven adviseren te creëren. Daarbij kan je de volgende KPI’s formuleren:

Gemiddeld x% van het aantal facturen wordt aan het einde van dit jaar automatisch verwerkt.

De automatiseringsgraad is gemiddeld x% per medewerker en per maand.

Over 2021 is een medewerker gemiddeld x minuten kwijt aan het verwerken van een administratie.

Eén keer per maand zijn alle administraties up-to-date.

Een medewerker heeft minimaal 1 keer per maand contact met de klant waarvoor hij/zij de administratie doet.

KPI’s stimuleren de eigen verantwoordelijkheid