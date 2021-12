ABN Amro: verdere omzetgroei accountants in 2022

ABN Amro voorziet een verdere omzetstijging voor de accountantsbranche voor volgend jaar. Wel gaat de krappe arbeidsmarkt steeds meer knellen.

Analisten van de bank concluderen dat in het rapport ‘Stand van de zakelijke dienstverlening’. Voor de advocatuur, de accountancy en het organisatieadvies voorziet ABN Amro een beter 2022. ‘Deze branches hebben begin 2021 een sterk herstel in vraag gehad en die trend zet door. De omzetgroei is te danken aan de aantrekkende economie en oplopende bedrijfsinvesteringen die de vraag naar financiële, juridische en adviserende diensten aansporen. Tevens stimuleren oplopende behoeftes aan door duurzaamheids- en datagedreven bedrijfsbeleid de activiteit in deze branches.’

Welzijn verbeterd

Ook de omzet van uitzenders, detacheerders en andere arbeidsgerelateerde diensten laat een sterk herstel zien in de tweede helft van 2021. Thuiswerken heeft daarnaast bij veel bedrijven een positief effect op het welzijn van werknemers. ‘Het gebrek aan fysieke aanwezigheid van collega’s heeft een grote rol gespeeld in de daling van pestgedrag, seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer in 2020 ten opzichte van 2019’, is een andere slotsom.

Vertrouwen gegroeid

Het vertrouwen in het komend jaar wordt gedeeld door de bedrijven: in de categorie juridische diensten en administratie is per saldo het grootste deel van de bedrijven overtuigd van een omzetstijging in de komende drie maanden: ruim 40%. In het eerste kwartaal was dat nog zo’n 25%. Alleen schoonmaakbedrijven voorzien, vanwege de coronamaatregelen, een omzetdaling.

Een op vijf vacatures niet vervuld

Accountantskantoren kampen op dit moment met zo’n 20% aan onvervulbare vacatures. In de administratieve en secretariële dienstverlening is dat percentage met 5% een stuk lager. ‘Deze beroepen hebben een reputatie in het bieden van zekerheid en relatief hoge salarissen, waardoor er aan nieuwe instromers geen gebrek is.’