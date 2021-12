Kleine zelfstandigen willen Tozo terug, ‘maak plan om nieuwe lockdowns te voorkomen’

Kleine zelfstandige ondernemers roepen het kabinet op om de tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers (Tozo) weer terug te laten keren. Te veel kleine zelfstandigen in onder meer de horeca, sport en de culturele sector worden door verlening van de coronamaatregelen hard getroffen, terwijl er geen vangnet voor ze is. Dat stelt Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) dinsdagavond in reactie op de persconferentie van het kabinet, waar een verlenging van de corona- en steunmaatregelen is aangekondigd. MKB-Nederland en VNO-NCW willen vooral een plan om beter samen te leven met het virus en steeds nieuwe lockdowns te voorkomen, laten de ondernemersorganisaties in een reactie weten.

Kleine zelfstandigen zijn nu aangewezen op de versoepelde bijstand, maar VZN zegt signalen te ontvangen dat niet alle gemeenten de regelingen voor een aanvraag voor de bijzondere bijstand versoepeld toepassen. Zo wordt nog steeds inzicht gevraagd in het vermogen, terwijl dat momenteel niet hoeft. “Voor het eerst in anderhalf jaar tijd noemt premier Rutte zzp’ers in het rijtje van getroffen ondernemers”, zegt VZN-voorzitter Christel van de Ven. „Hij vergeet hen echter mee te nemen in de financiële steunmaatregelen. Grotere ondernemingen met hoge vaste lasten en personeel worden door onze overheid gestut. Zelfstandigen worden verwezen naar de bijstand. Dit kabinet meet met twee maten. Dat is onacceptabel.”

Ook bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), waar zelfstandigen een beroep op kunnen doen, vissen de zzp’ers vaak achter het net vanwege extra eisen. Zo moet er bijvoorbeeld een aparte oprit aanwezig zijn.

Begrip MKB-Nederland en VNO-NCW

MKB-Nederland en VNO-NCW laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze begrijpen dat het kabinet zich genoodzaakt ziet om de coronamaatregelen te verlengen, vanwege de oprukkende Omikron-variant en de nog altijd hoge besmettingsaantallen, ‘hoe triest ook voor de getroffen sectoren’. ‘Goed is dat het compensatiepakket wordt doorgetrokken en ondernemers voor de komende maanden in elk geval die zekerheid hebben.’ De ondernemersorganisaties zijn samen met de vakbonden in overleg met het kabinet over een plan hoe de komende anderhalf jaar samen te leven met het virus zonder telkens in lockdown te hoeven. ‘Dit is belangrijker dan ooit, want veel ondernemers houden het zo niet veel langer vol.’

‘Al komt verlenging van de maatregelen door de nieuwe variant niet onverwacht, voor de horeca is het missen van de kerst nog eens een extra aderlating’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Voor winkels vergroten de aangescherpte sluitingstijden juist in deze periode soms ook de druk op de uren dat ze wel open zijn, terwijl ze met langere openingstijden bezoekers beter kunnen spreiden.’

Compensatie logisch

De ondernemersorganisaties vinden het logisch dat het compensatiepakket wordt doorgetrokken naar het eerste kwartaal van 2022. Ze wijzen er daarbij wel op dat het voor ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren financieel steeds moeilijker wordt, omdat maar een deel van de kosten wordt vergoed. ‘Steeds meer ondernemers zijn door hun eigen vermogen heen en de schulden nemen toe. De rek is eruit.’ Ook vragen ze het kabinet goed te bezien of compensatie voor zelfstandigen via de bijzondere bijstand ‘light’ wel toegankelijk genoeg is.

Lockdowns voorkomen

De ondernemersorganisaties zijn inmiddels samen met de vakbeweging in overleg met de departementen van SZW, VWS en EZK over een plan om beter samen te leven met het virus en steeds nieuwe lockdowns te voorkomen. ‘Dit is van het grootste belang, want ondernemers en samenleving trekken het zo niet meer. We moeten verdere polarisatie voorkomen en af van de maatregelen die steeds opnieuw delen van de samenleving platleggen.’

Sluiting scholen raakt werkenden

Gezien het aantal besmettingen in het basisonderwijs hebben MKB-Nederland en VNO-NCW er op zich begrip voor dat de kerstvakantie daar een week eerder begint. Tegelijk wijzen ze op de problemen die dit voor werkende ouders kan opleveren, juist in deze drukke tijd van het jaar.

Vaccineren en basisregels

De ondernemersorganisaties vinden het een goede zaak dat VWS de boostercampagne flink versnelt, waardoor iedereen vanaf 18 jaar die dat wil eind januari opnieuw gevaccineerd is. MKB-Nederland en VNO-NCW schrijven deze week al hun leden aan met een handreiking voor ondernemers om het gesprek met medewerkers aan te gaan over vaccineren. In dat schrijven staat ook informatie over prikken zonder afspraak, maatwerk voor ondernemers en het belang van het naleven van de basisregels.

ANP/MKB-Nederland