Gewijzigd standpunt tijdelijke urenuitbreiding: lage AWf-premie mogelijk

De Belastingdienst wijst er op dat staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding heeft gewijzigd. Werkgevers die daardoor te veel premie AWf hebben betaald kunnen die premie terugkrijgen. De teruggaaf is aan te vragen door de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren.

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst kan zijn. Hij komt hiermee terug op het eerdere standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Op deze aparte arbeidsovereenkomst was daarom de hoge AWf-premie van toepassing.

Gevolgen voor de premie AWf

Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Betaalt of betaalde je voor de bestaande arbeidsovereenkomst de lage premie AWf? Dan heb je misschien over eerdere aangiftetijdvakken in 2020 en 2021 teveel AWf-premie betaald voor de tijdelijke urenuitbreiding.

Het gewijzigde standpunt heeft geen gevolgen voor je als je voor de bestaande arbeidsovereenkomst de hoge AWf-premie betaalt of betaalde.

Soms is de tijdelijke urenuitbreiding nog wel een aparte arbeidsovereenkomst

Dat is zo in de volgende situaties:

De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.

Je bent met de werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

In deze situaties verandert er niets. Op deze aparte arbeidsovereenkomst is en blijft de hoge AWf-premie van toepassing.

Hoe krijg je de teveel betaalde premie AWf terug?

Daarvoor moet je je aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 corrigeren. Volg voor het corrigeren van je aangiften het stappenplan op de pagina AWf-premie over 2020 en 2021 terugkrijgen bij tijdelijke urenuitbreiding van de Belastingdienst.