Accountants: deadline NOW-1 nog steeds niet haalbaar

Accountants vrezen dat zij de uitgestelde deadline voor de controle van de eerste ronde NOW, 6 februari 2022, niet gaan halen. Daardoor dreigt alsnog een financiële strop voor ondernemers omdat ze zonder accountsverklaring de coronasteun moeten terugbetalen.

Samenvoegen

Daarvoor waarschuwt Arjan Brouwer, partner bij PwC, in gesprek met BNR. Door de nieuwe steunmaatregelen stapelt het werk alleen maar verder op. Brouwer pleit ervoor om het werk rondom de goedkeurende verklaringen samen te voegen met de normale jaarrekeningen. ‘De eerste maanden van het jaar zijn altijd het drukst in de accountancy, en daar komen nu de NOW-controles bij. Dus je ziet dat er heel veel bij elkaar komt.’

10 procent is risico

Voor de NOW-1 regeling, die van voorjaar 2020, is de deadline 6 februari. Het is volgens Brouwer echter maar zeer de vraag of voor die tijd alles is gecontroleerd. Na anderhalf jaar heeft PwC ongeveer zestig procent van de NOW-1 controles afgerond. ‘Dertig procent was nog onderhanden, tien procent heeft besloten om het geld maar gewoon terug te betalen.’ Van het werk dat nog openstaat ziet PwC tien procent als een risico. Brouwer: ‘Gezien alles wat er nog speelt, zijn we bang dat die deadline van 6 februari niet haalbaar gaat zijn. We zijn met die ondernemingen in gesprek hoe we het alsnog kunnen halen.’

Andere methodiek

Ook de NBA heeft al vaker aan de bel getrokken dat de deadlines onhaalbaar zijn. Brouwer: ‘In maart 2020 dachten we dat covid na drie maanden voorbij zou zijn. Inmiddels zijn we zes NOW-tranches verder voor bedrijven elke keer die omzet in kaart moeten brengen. Inmiddels zou je kunnen zeggen: waarom kijk je niet naar de 2020-omzet en de 2021-omzet en vergelijk je dat met 2019. Dat scheelt heel veel administratieve lasten en controleposten.’

Bron: BNR