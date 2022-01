Accountants blikken terug op 2021

DizzyData ging in gesprek met hun klanten. Hoe kijken zij terug op 2021? En welke thema’s gaan zij in het nieuwe jaar aanvliegen? Ditmaal gingen we in gesprek met Rody, mede-eigenaar van Boekhoudhelden.

Een turbulent jaar

‘2021 was voor ons een turbulent jaar’, vertelt Rody. ‘Door corona is er veel extra werk bijgekomen, waren medewerkers ziek en werkten we voornamelijk vanuit huis. Praktisch gezien was dat laatste geen probleem, aangezien we vrijwel in de cloud werken. Alleen je mist wel je collega’s om je heen. Zeker omdat we een hecht team hebben, is het vreemd als je elkaar fysiek niet ziet. Om de sociale cohesie hoog te houden plande we extra belmomenten in en spraken we met regelmaat via Zoom.’

Boekhoudhelden is in 2021 gestart met een rebranding project. Het doel? De organisatie meer een gezicht geven, omdat het hier jaren aan ontbrak. ‘Als je een bepaalde visie nastreeft, dan is het noodzakelijk dat je dit ook kenbaar maakt in je marketing- en communicatie-uitingen. Zo kunnen bestaande klanten zich makkelijker identificeren met ons als organisatie. Ze weten precies wie wij zijn en waar we voor staan. Met als resultaat dat ze een vertrouwd gevoel krijgen en ons als hun persoonlijke sparringpartner zien.’ Rody heeft het rebranding-project momenteel on-hold gezet, vanwege corona en personeelsverschuivingen. ‘Voor ons een essentieel thema om in 2022 weer beet te pakken. De nadruk voor mij ligt bij consolidatie en professionalisering en daar hoort een professionele uitstraling bij’.

Personeel

In 2021 heeft Boekhoudhelden zich gefocust op advisering. ‘Je wilt als organisatie natuurlijk niet achterblijven in de behoeften van klanten. Wij hebben dan ook meer ingezet op advisering. Om advisering onderdeel te maken van onze dienstverlening zijn we nauw gaan samenwerken met diverse fiscalisten en accountants uit ons netwerk.’

Ook zijn werkzaamheden herverdeeld. Rody vertelt: ‘Als eigenaar heb ik jarenlang de strategie en visie bepaald voor Boekhoudhelden. Ik besefte dat ik de boot weliswaar heb gebouwd, maar dat anderen ook goed weten waar die boot naartoe moet varen. Het zou niet meer kloppen als ik dat alleen bepaal.’ Zo zijn twee collega’s medevennoot geworden om mee te denken over een nieuwe strategie voor hun organisatie. Rody gaat zich meer richten op het verder automatiseren van processen. ‘Ik krijg energie van het stroomlijnen van processen. Mijn doel is namelijk een volledig geautomatiseerd kantoor.’

Automatisering

Om processen verregaand te automatiseren is het kantoor een project gestart met DizzyData. ‘Ik wil dat er zoveel mogelijk is geautomatiseerd. Zo kunnen we onze klanten nog beter bedienen.’ Hij geeft een voorbeeld. ‘Als een klant een financieringscheck nodig heeft voor het kopen van een huis, dan is dat zo geleverd als administratieve processen zijn geautomatiseerd. Heb je dat niet gedaan? Dan heb je toch wel een aantal dagen nodig om ad-hoc de administratie op orde te brengen.’ Rody benoemt dat DizzyData een belangrijke schakel is in het creëren van een papierloos kantoor. ‘Klanten leveren met DizzyData eenvoudig facturen digitaal aan en met de software kun je administratieve processen verregaand automatiseren. Voor ons handig, omdat de jaarrekening zo is gemaakt.’

Speerpunten voor 2022

‘In 2022 gaan we kijken welke processen in DizzyData zich lenen voor verbetering en waar nog meer efficiency te behalen is. Onze klanten spelen hier ook een grote rol in. Leveren zij hun boekhouding per kwartaal aan, dan betekent dat voor ons ieder kwartaal weer een bulk aan facturen. Hier willen we vanaf. Daarom gaan we met onze klanten in gesprek om actiever tussentijds aan te leveren.’

Ook dashboarding is een belangrijk thema voor het nieuwe jaar. ‘Nu werken we met maatwerkrapportages. Met deze rapportages hebben klanten direct inzicht in hun omzet, brutowinst, nettowinst etc. Alleen het opstellen van deze rapportages vergt tijd.’ Boekhoudhelden is daarom eerder gestart met Visionplanner en gaat in het nieuwe jaar de software verder uitfaseren. ‘In 2022 ga ik mij volledig focussen op dit proces, omdat ik hier dan tijd voor heb. Daarnaast hebben we gemerkt dat klanten behoefte hebben aan een realtime dashboard. Doordat Visionplanner een koppeling heeft met onze boekhoudsoftware, genereert de software automatisch een overzicht van actuele cijfers. Handmatig rapportages opstellen scheelt hiermee bergen tijd.’

Tot slot gaat het kantoor verder met de rebranding. ‘Samen met een communicatieadviesbureau is het plan om hier verder invulling aan te gaan geven in 2022. En verder, om met de woorden van een ex-wielerprof te spreken: ‘beter worden, beter worden, beter worden.’

Boekhoudhelden gaat zich dit jaar focussen op een dashboarding, rebranding en het verder automatiseren van de boekhouding.

Bron: https://dizzydata.nl/blog/accountants-blikken-terug-op-2021/